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Все-таки изменял Бузовой? Дава случайно засветил девушку в своей постели

Все-таки изменял Бузовой? Дава случайно засветил девушку в своей постели

В январе этого года Дава и Ольга Бузова объявили о расставании. Тогда телеведущая заявила, что рэпер не был ей верен. Сам же блогер эти домыслы пресекал, однако сегодня он засветил девушку, которая нежится в его постели.


28-летний Дава опубликовал ролик, на котором случайно засветил темноволосую девушку. На видео незнакомка лежит в постели… Пользователи Сети предположили, что рэпер закрутил роман, причем ни с кем иным, как со своей помощницей Анной.

Разумеется, блогер не комментирует перемены в личной жизни. Однако ранее он отмечал, что пока не встретил новую любовь. «Либо я одиноким останусь на всю жизнь, либо мне нужна простая девочка. Наверное, да. Потому что иначе, наверное, есть сложности в отношениях», — делился Дава в начале марта.

О разрыве Давы и Ольги Бузовой стало известно в январе. Тогда исполнительница хита «Мало половин» обвинила рэпера в рукоприкладстве и изменах. «Показать, как он трахает шлюх или бьет меня? Может, сейчас я не права, но мне все равно… Пора рассказать твоей маме, какое ты чудовище на самом деле. Ты меня бьешь, плюешь в лицо и оскорбляешь», — жаловалась артистка.

Позже 35-летняя Бузова и вовсе сообщила, что в их ссоре виновата танцовщица Дарья Палей. «Все шлюхи, которые спят с моими мужчинами, меня блокируют», — писала Ольга. Только вот участница шоу «Танцы со звездами» опровергла сплетни, напомнив, что она давно замужем.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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