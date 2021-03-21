Заболеваемость COVID-19 может заметно снизиться к концу весны

Алексей Вольцев

ТАСС сообщает, что инфицирование COVID-19 ближе к лету может начать активное снижение по сравнению с началом весны. Главная задача общества – это делать прививки и придерживаться масочного режима.

Врач-инфекционист, замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявляет, что на данный момент прекращать ставить прививки и нарушать правила личной гигиены. Врач утверждает, что эпидемиологическая ситуация в РФ вышла на стабильный уровень. Ежедневно количество обнаруженных случаев заражения коронавирусом больше 10 дней не превышает 11 тысяч пациентов. Стабильность появилась благодаря вакцинации, профилактики и выработанных антител у людей.

Инфекционист Пшеничная так же подчёркивает, что весной наиболее благоприятные условия для развития бактерий. Весной чаще болеют острыми респираторными заболеваниями.

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