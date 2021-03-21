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Задержан губернатор Пензенской области

Задержан губернатор Пензенской области

Сразу несколько агентств со ссылкой на собственные источники сообщили о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Перед этим у него и у его сыновей прошли обыски.

Чиновник стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий, по которому проходят еще четверо, утверждает "Интерфакс". Предположительно в регионе заключались госконтракты через подставные компании. По данным ТАСС, Белозерцева также подозревают во взяточничестве. Задержан также бывший продюсер певца Николая Баскова, бизнесмен Борис Шпигель.

Следственный комитет на данный момент подтвердил, что губернатор фигурирует в деле о получении взятки на сумму 31 млн рублей. Дополнительные подробности дела не раскрываются, известно что его расследуют сотрудники ФСБ и МВД, а подозреваемые будут в ближайшее время доставлены в Москву.

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По материалам: uposters.ru
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