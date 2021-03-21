Загитова в Tik Tok показала, как исполняет сложнейший элемент на тренировке в «Хрустальном»

Алексей Вольцев

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, недавно показала, как она исполняет один из самых сложных хореографических элементов на своей тренировке в «Хрустальном» — кантилевер.





В своем аккаунте в социальной сети TikTok Загитова выложила видео, где она и отрабатывает этот весьма сложный вариант кораблика. Фигуристка часто использует кантилевер в своих показательных номерах.

Этот элемент довольно редко, как отмечается, исполняют фигуристки в своих соревновательных программах. Кантилевер в своей произвольной программе исполняла и сейчас исполняет фигуристка Александра Трусова.

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