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Загитова в Tik Tok показала, как исполняет сложнейший элемент на тренировке в «Хрустальном»

Загитова в Tik Tok показала, как исполняет сложнейший элемент на тренировке в «Хрустальном»

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, недавно показала, как она исполняет один из самых сложных хореографических элементов на своей тренировке в «Хрустальном» — кантилевер.


В своем аккаунте в социальной сети TikTok Загитова выложила видео, где она и отрабатывает этот весьма сложный вариант кораблика. Фигуристка часто использует кантилевер в своих показательных номерах.

Этот элемент довольно редко, как отмечается, исполняют фигуристки в своих соревновательных программах. Кантилевер в своей произвольной программе исполняла и сейчас исполняет фигуристка Александра Трусова.

Сообщение Загитова в Tik Tok показала, как исполняет сложнейший элемент на тренировке в «Хрустальном» появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Спорт / Главные новости

По материалам: sm.news
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