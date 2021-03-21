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Захар Саленко пытался помириться с Яной Шафеевой

Захар Саленко пытался помириться с Яной Шафеевой

Поклонники Яны Шафеевой и Захара Саленко после новостей о том, что они встречаются с другими людьми, окончательно утратили надежду на их примирение. Но на дне рождения Марины Страховой бывшие влюбленные снова встретились, и Захар пытался помириться с Яной. Теперь поклонники ждут свежих новостей, надеясь на лучшее. Яна от Захара не убегала.

Экс-участница Марина Страхова прилетела отметить свой день рождения в столице. Ее короткий роман с Владом Ивановым уже закончился, несмотря на идиллию, о которой они рассказывали подписчикам. Влад на день рождения не пришел, но и без него всем было весело. Эмоции зашкаливали не только у именинницы, но и у ее гостей, пишет newstes.ru.
Праздник проходил в ночном клубе, среди гостей были Захар Саленко и Яна Шафеева. Присутствующие снимали сторисы, сама именинница тоже часто показывала Захара и Яну - пару, которую зрители обожали во времена их участия в телестройке. Парень постоянно следовал за Яной и пытался ее приобнять, а она не слишком сопротивлялась.

Совсем недавно все обсуждали новую избранницу Саленко - женщину с ребенком, старше, чем он, но очень привлекательную, обладательницу собственной жилплощади, успешную бизнес-леди. Яна избранника не показывала, но уверяла, что сердце ее несвободно, и она счастлива с новым избранником. Все это не помешало им активно флиртовать при встрече.

«Миритесь, зайчики», «Если б помирились», «Какая красивая пара», - высказываются пользователи.

Поклонники надеются, что пара воссоединится. Многие долго не хотели верить, что Яна не вернется к Захару. Тем более что он старался ее вернуть не один раз. В новогодние праздники Захар приложил немало усилий, чтобы помириться с боюнеткой, но она так и не решилась рискнуть еще раз к нему вернуться. Может, сейчас решится?
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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