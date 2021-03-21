Замужняя участница и договор Тимати с Решетовой: новый поворот в «Холостяке»

Анастасия Иванова

Накануне второго выпуска шоу «Холостяк» Тимати грозился закрыть проект из-за хейта в социальных сетях и возмущения феменисток — они считали, что в программе много сексизма. Но, похоже, в последний момент передумал.

Судя по всему, слова рэпера оказались шуткой, и в эфир вышла вторая серия популярного шоу. На протяжении полутора часов Тимати вел разговоры с претендентками, ведь ему предстоял нелегкий выбор отсеять пять девушек из 15. На помощь пришел Егор Крид, с которым, как оказалось, у них много общего. «У нас похожи вкусы на девушек на 99%», — заявили музыканты.

Одной из первых на разговор с Тимуром пошла Кристина Кустова, которая не стала скрывать и сразу сообщила правду о себе. «Я не разведена. Но это формальность, осталось лишь поставить штамп в паспорте формальность. Были отношения, но они закончились», — честно призналась 29-летняя модель. Во время разговора она сама попыталась вывести Юнусова на чистую воду и спросила про отношения с Анастасией Решетовой, так как думает, что между ними не все кончено. «Когда мы объявили, то это стало официальным заявлением. А как было до этого останется между нами», — сказал экс-глава BlackStar.

Вопрос Анастасии Решетовой волновал и других девушек. Так, один из лидеров проекта Дарья Погадаева во время беседы с Егором Кридом отметила, что ее ни капельки не смущает наличие у Тимати детей, а вот сплетни про личную жизнь волнуют. «Есть слухи, что это договорная история, а Настя, как мудрая женщина решила поддержать его во всех начинаниях», — откровенно заявила модель. «Этого никто не знает, даже я», — философски заметил Крид.

Во время церемонии роз исполнитель «Давай, до свидания» много шутил, разыгрывал девушек и давал им заветные цветки, как вдруг к нему вышла минчанка Мария Лобанова и спутала все карты.

«У меня давно был запланирован семейный отдых, и моя мама проделала очень долгий путь, чтобы приехать из Белоруссии ко мне с моим племянником и сестрой. К сожалению, я не могу их оставить и не знаю, что делать, потому что семья для меня на первом месте», — сказала дизайнер.

В итоге Тимати в финале отдал ее розу Любови Лишневской, а саму Марию решил проводить до машины, где неожиданно заявил: «Не хочу нарушать правила, а хочу новые придумать, поэтому дарю тебе золотую розу. Она означает, что ты в любое время, пока идет проект – можешь вернуться».

В итоге Тимур Юнусов отобрал на проект 10 девушек, и одна осталась в подвешенном состоянии. Всей компанией они отправляются в Дубай, где вскоре пройдут первые свидания.