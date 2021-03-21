Ждет второго? Татьяна Брухунова интригует округлившимся животом

Лидия Мартынова

Татьяна Брухунова поделилась кадрами, на которых предстала в свободном костюме. Внимательные подписчики заметили, что фигура супруги Евгения Петросяна изменилась. Пользователи Сети даже разглядели округлившийся живот женщины.

В последнее время 32-летняя Татьяна Брухунова стала выбирать более свободные наряды. Супруга юмориста перестала носить обтягивающие и подчеркивающие фигуру вещи. Кажется, все дело в том, что жена Евгения Петросяна находится в интересном положении.

Пользователи Сети уже вовсю поздравляют Татьяну со скорым прибавлением в семье. Только вот сама Брухунова не спешит реагировать на домыслы. «У вас будет второй ребеночек?»; «Вы беременны?»; «Поздравляю с малышом!» — написали поклонники.

Напомним, Татьяна впервые стала мамой в марте 2020-го. Она родила Евгению Петросяну сына. Ходили слухи, якобы супруги прибегли к помощи суррогатной матери. Однако Брухунова сразу же опровергла подобные догадки, заверив, что сумела скрыть беременность благодаря старым снимкам и карантину.

«Минувшей весной я отправилась в самое долгожданное путешествие, в котором у меня ответственная роль, где отныне и навсегда я — мама! Я благодарна всем, кто заметив мои очень свободные платья, не подал вида и оставлял в зоне комфорта. Тем, кто смекнул, что фото в ленте Instagram годичной давности, кто догадался, но деликатно смолчал. Это было не самое простое для меня время, но бесконечно счастливое», — делилась она.