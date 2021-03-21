Звезда UFC Джон Джонс высказался о заслугах Нурмагомедова

Анастасия Иванова

Американский знаменитый боец смешанного стиля, который выступает в UFC, чемпион этой лиги американец Джон Джонс, высказался по поводу действующего чемпиона лиги в лёгкой весовой категории, чемпиона UFС дагестанца Хабиба Нурмагомедова.

На своей странице в социальной сети Instagram сам Джонс лично опубликовал сообщение, где откровенно высмеял заслуги самого титулованного дагестанца. Американец выложил также фото, на котором присутствуют многие известные чемпионы лиги, однако Нурмагомедов при этом среди них выглядит самым невзрачным. При этом также Джонс пожелал Хабибу хорошей пенсии, не совсем ясно, в издевательском ли это было тоне.

“Нет ведь ничего плохого в том, чтобы уйти на вершине. Наслаждайся своей пенсией, чемпион”, – лаконично написал Джон Джонс.

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