Звезда «Великолепного века» показала, как выглядит без макияжа

Алексей Вольцев

Как сообщает источник Pravda.ru, актриса, которая сыграла мать султана Османской Империи, Небахат Чехре поражает своих поклонников своей потрясающей внешностью. Турецкой артистке уже 76 лет. и она совсем не выглядит на свой возраст. Кроме красивых черт лица, у Небахат великолепная фигура.

Актриса уверяет поклонников, что ее внешность досталась ей от родителей. Она не скрывает, что прибегает к косметологическим процедурам, но не переусердствует с этим. Актриса часто публикует свои фотографии в профиле Instagram, где она предстаёт в повседневной одежде и без макияжа. Чехре так же обладает хорошим вкусом и придерживается современным тенденциям моды.

Еще в “Великолепном веке” актриса поразила зрителей своей красотой. Многие не верили, что она уже зрелая женщина и на самом деле годится в матери султану.

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