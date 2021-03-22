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30 команд из 19 регионов России стали победителями профессионального конкурса «Учитель будущего»

30 команд из 19 регионов России стали победителями профессионального конкурса «Учитель будущего»

В Санкт-Петербурге подвели итоги профессионального конкурса «Учитель будущего», который проводился президентской платформой «Россия – страна возможностей» при поддержке Минпросвещения России, сообщает пресс-служба ведомства.

Приветственные адреса участникам направили заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова и Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

«Вы доказали и как личности, и как члены учительской команды, что достойны любви детей, уважения коллег и восхищения окружающих», – отмечается в обращении Сергея Кравцова.

Заместитель Министра просвещения Виктор Басюк информировал, что Минпросвещения планирует расширить потенциал конкурса и привлечь к участию в нём не только педагогов, но и руководителей образовательных организаций, занимающихся организацией учебного процесса.

Победителями конкурса стали 30 команд из 19 регионов России:

Центральный федеральный округ (девять команд)

Москва
• ГБОУ «Школа на Юго-Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова» (Ольга Александровна Старунова, Ирина Николаевна Белоусова, Алексей Геннадьевич Репнев);
• ГБОУ «Школа № 1357 «На Братиславской» (Алексей Константинович Рубцов, Насан-Баир Дашиевич Жамсоев, Данила Андреевич Кузьменков);
• ГБОУ «Цифровая школа» (Элина Романовна Стрейкмане, Пётр Юрьевич Зуев, Алексей Викторович Тарасенков).
Липецкая область
• МБОУ «Гимназия № 12», г. Липецк (Алексей Валерьевич Волков, Алла Александровна Волкова, Виктория Александровна Чернышёва);
• МБОУ «Гимназия № 19 им. Н.З. Поповичевой», г. Липецк (Татьяна Алексеевна Власова, Ирина Владиславовна Павлюк, Вера Евгениевна Батракова).

Московская область
• АНОО «Областная гимназия имени Е.М. Примакова», деревня Раздоры (Мария Романовна Пруленцова, Полина Игоревна Кузьменко, Виктория Владимировна Лукшина).
Брянская область
• МБОУ «СОШ № 4», г. Новозыбков (Ольга Владимировна Хомовская, Наталья Николаевна Холина, Владимир Сергеевич Крадиженко).

Костромская область
• МБОУ «Лицей № 17», г. Кострома (Екатерина Александровна Шелоухова, Татьяна Анатольевна Поспелова, Ольга Александровна Смирнова).

Тамбовская область
• МБОУ «Моисеево-Алабушская СОШ» (Анастасия Алексеевна Быстрова, Дмитрий Викторович Быстров, Александр Алексеевич Родионов).

Уральский федеральный округ (шесть команд)

Свердловская область
• МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 69», г. Екатеринбург (Екатерина Геннадиевна Белоцерковская, Ольга Львовна Соловьёва, Ольга Витальевна Голенцева);
• МАОУ «Гимназия № 47», г. Екатеринбург (Анастасия Сергеевна Бирюкова, Александра Сергеевна Бабушкина, Мадина Асхатовна Макурина);
• МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34», г. Каменск-Уральский (Елена Владимировна Вершинина, Ольга Евгеньевна Зацепина, Анжелика Геннадьевна Перевалова);
• МБОУ «СОШ № 81», г. Нижний Тагил (Анжела Викторовна Ершова, Майя Владимировна Лебедева, Светлана Аркадьевна Никулина).

Челябинская область
• МОУ «СОШ № 7», г. Копейск (Оксана Николаевна Саратовкина, Юлия Викторовна Демова, Виктория Юрьевна Рюб).
Ямало-Ненецкий автономный округ
• МБОУ «СШ № 17», г. Новый Уренгой (Зоя Валерьевна Соловьёва, Елена Евгеньевна Волошина, Яна Сергеевна Зайцева).

Северо-Кавказский федеральный округ (четыре команды)

Республика Северная Осетия – Алания
• ГБОУ СОШ, село Црау Алагинского района (Наталья Федосовна Газзаева, Вера Ревазовна Бичинова, Замира Абосовна Дзгоева).

Чеченская Республика
• ГБОУ «Лингвистическая школа им. Ю.Д. Дешериева», г. Грозный (Бэлла Башировна Яндиева, Макка Султановна Висаитова, Айна Асланбековна Сембиева);
• МБОУ «СОШ № 3 с. Автуры Шалинского муниципального района», село Автуры Шалинского района (Зулихан Асаиновна Айдамирова, Петимат Магомедовна Газалиева, Асет Хасановна Озниева);
• МБОУ «Гимназия № 4», г. Грозный (Лиана Даудовна Авторханова, Залина Сулеймановна Гадаева, Петимат Ахметовна Гараева).

Приволжский федеральный округ (четыре команды)

Республика Татарстан
• МБОУ «Лицей № 2 Бугульминского муниципального района РТ», г. Бугульма (Елена Васильевна Дубровина, Наталья Владимировна Бронникова, Ирина Сергеевна Черникова);
• ГАОУ «Школа Иннополис», г. Иннополис (Мария Андреевна Владыкина, Айсылу Фатиховна Сагитова, Дмитрий Сергеевич Шакирзянов).

Нижегородская область
• МАОУ «СШ № 10», г. Павлово (Виктор Григорьевич Харитинов, Мария Андреевна Соловьёва, Ирина Ивановна Громова).
Пермский край
• МАОУ «Гимназия г. Нытвы», г. Нытва (Игорь Николаевич Ломов, Елена Александровна Деменева, Нина Владимировна Ладанова).

Северо-Западный федеральный округ (четыре команды)

Ленинградская область
• МБОУ «Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского», г. Гатчина (Иван Иванович Хеорхе, Ирина Михайловна Нестерова, Елена Николаевна Шарова).

Санкт-Петербург
• ГБОУ «СОШ № 235 им. Д.Д. Шостаковича» (Юлия Николаевна Шеверева, Павел Валерьевич Никитин, Мария Александровна Рехина);
• ГБОУ «Физико-математический лицей № 366 Московского района» (Георгий Игоревич Вольфсон, Оксана Анатольевна Арсентьева, Игорь Павлович Вольфсон);
• ГБОУ «СОШ № 347 с углублённым изучением английского языка Невского района» (Наталья Олеговна Зубова, Татьяна Олеговна Гасникова, Александра Александровна Парфёнова).

Сибирский федеральный округ (одна команда)

Новосибирская область
• МАОУ «Лицей № 9», г. Новосибирск (Галина Александровна Родько, Екатерина Игоревна Калинина, Мария Юрьевна Сатиметова).
Дальневосточный федеральный округ (одна команда)

Хабаровский край
• МОУ «Инженерная школа города Комсомольска-на-Амуре», г. Комсомольск-на-Амуре (Пётр Сергеевич Черёмухин, Ольга Владимировна Комиссарова, Ольга Игоревна Васенко).

Южный федеральный округ (одна команда)

Ростовская область
• МБОУ «Лицей № 1 г. Цимлянска», г. Цимлянск (Юлия Юрьевна Демова, Галина Николаевна Коробова, Ольга Николаевна Плега).

Конкурс «Учитель будущего» направлен на поддержку и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе. В концепцию конкурса заложены идеи командной работы и триединства: учителя являются не только носителями знаний в области преподаваемой дисциплины, но и обеспечивают психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, а также владеют словом как инструментом воспитания.

Профессиональный конкурс «Учитель будущего» стартовал 19 ноября 2019 года и включал в себя регистрацию участников, онлайн-тестирование (предметный или метапредметный тест, психолого-педагогический тест и тест по культуре речи), а также очные соревнования.

Всем конкурсантам, успешно преодолевшим дистанционный и очный этапы, был предоставлен доступ к электронным библиотекам и вебинарам, а финалистам – к программе совершенствования профессионального мастерства. Команды-победители также получили в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.

Особенность профессионального конкурса «Учитель будущего» не только в том, что педагоги соревнуются в командах, но и в постпроектном сопровождении. Конкурс способствует формированию сообщества учителей будущего из числа полуфиналистов и финалистов конкурса. Члены сообщества получают возможность участия в образовательных мероприятиях на базе Мастерской управления «Сенеж» – образовательного центра АНО «Россия – страна возможностей», а также в ключевых событиях сферы образования.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Общество

По материалам: edu.ru
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