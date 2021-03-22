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Александр Цекало – почему бросил дочь, Лолиту и променял сестру Веры Брежневой на секси-художницу

Александр Цекало – почему бросил дочь, Лолиту и променял сестру Веры Брежневой на секси-художницу

Шоумен построил блестящую карьеру и никогда не страдал от недостатка женского внимания. Вот только мирно расходиться с возлюбленными у Александра Цекало получалось редко: скандалом обернулось расставание с Лолитой, а развод с третьей женой был овеян слухами об изменах продюсера.


22 марта Александр Цекало отмечает 60-летие, и нет сомнений, что в юбилей его ждет теплое поздравление от супруги Дарины Эрвин. Сейчас шум вокруг пары поутих, но в начале 2019-го роман шоумена и молодой художницы обсуждала вся страна.

Дарина — четвертая жена Цекало, и возникает закономерный вопрос, почему же не сложились три предыдущих брака мужчины. 12 лет рядом с Лолитой Милявской, 10 — с Викторией Галушкой — легко ли продюсеру было рвать столь длительные отношения?

Начало карьеры и первый брак

Александр родился в Киеве, в семье теплоэнергетиков. Обоих детей инженеров тянуло к творчеству: старший сын Виктор стал актером, ну а младшему было предначертано громко заявить о себе в музыке и продюсерском деле.

Так, в детстве Саша освоил игру на гитаре и фортепиано и в школьные годы основал группу «ОНО». Кроме того, юноша участвовал в самодеятельных театральных постановках и изучал английский. По совету родителей Цекало поступил в Ленинградский технологический институт целлюлозно-бумажной промышленности и устроился на подработку слесарем, что, впрочем, не помешало ему продолжить заниматься актерством.

В итоге вуз парень окончил экстерном, а создав на закате 70-х коллектив «Шляпа», вместе с его участниками попал на второй курс эстрадно-циркового училища. Цекало успел поработать осветителем, прежде чем устроился в Одесское управление культуры. К слову, среди участников квартета Александр нашел первую жену Алену Шиферман. Правда, брак с солисткой ансамбля долго не продержался.

Союз с Лолитой

Одесская филармония, театр эстрады, Главная редакция программ для детей ЦТ — Александр примерил на себя роли сценариста, артиста и композитора. Широкую же известность он обрел, когда создал с Лолитой Милявской проект «Кабаре-дуэт «Академия». Правда, задумка не сразу принесла артистам дивиденды, и первое время после переезда в Москву оказалось очень трудным. Лолита вспоминала, как они с Цекало собирали бычки и бутылки, ночевали в подвалах у знакомых бардов, а когда купили коммуналку в Лялином переулке — три года жили без горячей воды и мылись в баке.

Все изменилось, когда творческий и романтический союз зацепил публику своими фарсовыми песнями. Со сцены артисты рассказывали историю отношений высокой властной женщины и низкорослого подкаблучника, при этом юмор казался не грубым, а беззлобным. Во многом дуэт напоминал легендарную пару Сонни и Шер.

Артисты демонстрировали зрителям не просто номера, а театрализованные представления, их клипы «Хочешь, но молчишь», «Когда муж пошел за пивом» и Moscow стали настоящими хитами. Песни «Ту-ту-ту» и «Я обиделась» принесли звездам «Золотой граммофон». Ну а передача «Доброе утро, страна!», которую доверили вести Цекало и Милявской, стала телевизионным феноменом. Поклонники называли кумиров просто Лолитой и Сашей, ведь благодаря программе они словно вошли в каждый дом.

12 лет артисты были вместе, но поженились лишь на излете отношений в 1999-м, по мнению большинства, — чтобы дочка пары Ева родилась в законном браке. Когда через несколько месяцев супруги расстались, а «Кабаре-дуэт «Академия» развалился, многие заговорили, что рухнуло все из-за предательства Цекало. Однако Лолита отмечала: влюбленные просто перепутали чувства с творчеством и изначально были слишком разными, чтобы создать крепкую семью.

Позднее в интервью Дмитрию Гордону певица признавалась: сперва изменять начал Александр, а уж потом, когда чувства угасли, — и она тоже. На вопрос, является ли Ева дочкой Цекало, артистка откровенно ответила — нет. «Конечно, он знает. Он никогда не помогал. Только давал интервью поначалу. Очень боялся, что это такой пиар как бы... Я думаю, когда-нибудь расскажу эту историю. Она совсем не о распущенности. Знаешь, Ева меня спросила, когда ей было четыре года: «Почему папа не поздравил меня с Днем рождения?» А он «папа» был и до этого как-то появлялся. А разошлись — все время говорил: «Вот, она ушла к мужику. И не дает мне видеться с ребенком». Я попросила какое-то время не появляться, потому что у меня столько было ненависти в тот момент», — говорила звезда Гордону.

По словам Лолиты, Цекало не верил, что без него она состоится как сольная артистка, и обманывал ее в деньгах. Спустя годы обиды певицы рассеялись, и хотя общение между экс-супругами не восстановилось, Милявская признавала, что Александр преуспел в карьере, и радовалась его личному счастью.

Профессиональный взлет и третья попытка создать семью

Еще до разрыва с Лолитой Цекало участвовал в ряде телепроектов как артист, режиссер и сценарист, а после — спектр его деятельности расширился еще больше. Так, Александр сыграл в картине «Ландыш серебристый», спродюсировал мюзикл «Норд-Ост» и поставил в МДМ «12 стульев». Затем зрители увидели мужчину в качестве ведущего программ «Две звезды», «Минута славы» и «Большая разница», ну а в 2008-м он возглавил компанию «Среда», занимающуюся производством передач, фильмов и сериалов.

Триумф шоумена был очевиден: он стал первым российским продюсером, продавшим американскому «Нетфликсу» сериал — «Мажор». Позднее сервис приобрел у Цекало еще и «Фарцу», «Метод», «Саранчу» и «Территорию». Успешный, талантливый и самоуверенный — мог ли такой человек остаться одиноким?

В 2007-м Цекало познакомился с сестрой Веры Брежневой Викторией Галушкой и, как говорится, влюбился с первого взгляда. Разница в возрасте в 23 года пару не смутила, и уже в 2008-м Вика и Саша тайно поженились. Вскоре у супругов появилась дочка Александра, а в 2012-м — сын Михаил. Семья поселилась в доме в Подмосковье, и все, кто бывал в гостях, восхищенно повторяли, что наконец-то продюсер нашел свое счастье и остепенился.

Молодая жена

Не тут-то было: в конце 2018-го шоумена заметили в компании молодой брюнетки в одном из столичных ресторанов — пара не скрывала чувств, целовалась и покинула заведение вместе. Потом стало известно, что влюбленные улетели в Рим, где провели все праздники. Долго скрывать очевидное Цекало не стал, тем более что его оскорбило, как в прессе новую пассию окрестили любовницей.

«Я официально разведен и свободен. Поэтому слово любовница неуместно и оскорбительно, — признался Александр. — Сообщаю всем, кто подглядывает, снимает на телефон, а после выкладывает в соцсети и печатает: мы с Дариной любим друг друга, наши отношения начались не вчера. Мы обручены. У нас будет семья. Любовь — это единственная вещь, которой невозможно дать слишком много. Это не я сказал. Это Генри Миллер».

Избранницей продюсера оказалась 27-летняя художница Дарина Эрвин, ранее обучавшаяся в США на финансиста. Параллельно девушка снималась в кино и играла в театре Лос-Анджелеса. Опьяненный страстью к молодой творческой подруге, Цекало женился в четвертый раз. Прежней супруге он оставил дом и автомобиль, а вот свою фамилию — выкупил.

«Галушка никак не хотела расставаться со звездной фамилией. В итоге ничего не оставалось — заплатил, Вика же по условиям договоренностей должна была съездить на родину, на Украину, и официально вернуть себе девичью, — рассказывали «NewsTes.ruу» в окружении пары. — Чтобы все прошло честно, Цекало даже нанял адвокатов, которые проконтролировали процесс».

Не все поверили в неравный брак: привлекательная молодая художница, обожающая рисовать обнаженную натуру, и влиятельный зрелый продюсер — в звездных кругах шептались, что Дарина оберет шоумена до нитки. Влюбленные игнорировали сплетни и раз за разом доказывали, что между ними все по-настоящему. Эрвин намекала, что хочет от мужа ребенка, черпала в чувствах к нему вдохновение и не стеснялась проявлять страсть на публике. Цекало сбросил ради избранницы 10 килограммов, посвятил пассии несколько песен и начал снимать ее в «Мажоре». И конечно, Александр познакомил жену с детьми.

«Эрвин быстро нашла общий язык с Сашиными детьми, — делились знакомые пары. — Александра и Михаил редко, но приезжают к ним в гости в Лос-Анджелес. Правда, дома Цекало запрещает говорить о маме. У него остался осадок после расставания».

Что бы ни говорили скептики, рядом с Дариной Александр выглядит по-настоящему счастливым. Он гордится работами жены-художницы, пишет вместе с ней сценарии, размышляет об общих проектах, словом — наслаждается новым браком. «Я очень люблю свою жену Дарину, — заявлял продюсер в программе «Белая студия» канала «Культура». — Что было позади не важно, важно — что впереди».

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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