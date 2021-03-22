Александр Хинштейн предрек новые задержания губернаторов

Лидия Мартынова

Как сообщает источник URA.RU, депутат Государственной думы России Александр Хинштейн считает, что задержание главы Пензенской области Ивана Белозерцева является основополагающим для отстранения многих региональных лидеров. Хинштейн опубликовал комментарий о том, что в 2021 году это первый задержанный губернатор, но не последний.

По мнению политика, Белозерцев получил взятку от Бориса Шпигеля, российского предпринимателя и владельца крупной сети аптек. Бизнесмена неоднократно подозревали в подкупе чиновников. Шпигеля так же арестовали. Хинштейн сказал, что не удивлен, потому что масштабы “Биотека” поражают.

По данным Следственного комитета взятка составила около 30 миллионов рублей.

Сообщение Александр Хинштейн предрек новые задержания губернаторов появились сначала на Информационное агентство "SM News".