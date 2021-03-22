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Александр Панайотов выразил уверенность, что представит Россию на «Евровидение»

Певец Александр Панайотов уже несколько лет подряд хочет поехать на «Евровидение», чтобы представить Россию. Но каждый раз от России выбирают другого претендента. Как сообщает «Собеседник», Панайотов уверен, что однажды он поедет на песенный конкурс.

«Я просто однажды поеду туда. Смиритесь с этим и верьте в меня. Уверен, у меня хорошие шансы выиграть. Почему меня не было в списках в этом году? Те, кто был представлен на национальном отборе – это новая школа. Видимо, в этом году на голос не делают ставку», – поделился своими мыслями Александр.

Напомним, Панайотов пробует пробиться на «Евровидение» с 2005 года. В первый раз, он был в дуэте с Чумаковым и они заняли 5-е место на нацотборе, затем, в 2007 году они стали вторыми. В 2008 году его обошёл Дима Билан. В 2009 году Александр попытал удачу на украинском национальном отборе, но занял там второе место. В 2010 году он занял 6-е место. После этого национальных отборов не было, поэтому неизвестно, рассматривалась ли кандидатура Панайотова.

Сообщение Александр Панайотов выразил уверенность, что представит Россию на «Евровидение» появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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