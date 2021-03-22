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Американские пользователи соцсетей предрекают отставку Байдена с поста президента

Зрители телеканала Fox News решили, что президент Америки Джо Байден может досрочно уйти с поста главы государства по состоянию здоровья.

Жители США считают Байдена “троянским конем”. По мнению людей, в итоге главный пост страны займет нынешний вице-президент Камала Харрис, которую изначально и хотели видеть на этой должности.

“К сожалению, есть вероятность, что Байден не сможет руководить страной все четыре года — будем надеяться, что он дотянет до промежуточных выборов”, — написал пользователь Kingdomofidiots.

Американцы решили, что здоровье Байдена уже находится в критическом состояни . Часть людей даже даже пожалела его, решив что он просто служит “марионеткой” в руках Демократической партии США.

Сообщение Американские пользователи соцсетей предрекают отставку Байдена с поста президента появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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