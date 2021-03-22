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Аналитик дал совет, как эффективно вложить пять тысяч рублей

Аналитик дал совет, как эффективно вложить пять тысяч рублей
Частным инвесторам с небольшой суммой лучше обратить внимание на готовые решения в области коллективных инвестиций. Речь идет об открытых и биржевых паевых инвестиционных фондах, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.

По его словам, открытые фонды являются активно управляемыми, где меняется структура в зависимости от ситуации на рынке, а биржевые фонды следуют индексу на выбранный класс активов.


"В ближайшее время мы увидим формирование новых услуг, таких как покупка паев "на сдачу", когда, например, происходит округление чека за ресторан, а на разницу автоматически приобретаются паи", — предположил Русецкий.

Систематическое инвестирование (довнесение средств) — один из лучших механизмов долгосрочного накопления, заключил собеседник агентства.

Экономика

По материалам: ria.ru
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