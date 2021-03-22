Аршавин сломал жизнь бывшей супруге Алисе: «Это нелюдь и погань»

Алексей Вольцев

Брак Алисы Аршавиной и футболиста Андрея Аршавина продлился всего три года. Сейчас девушка проклинает, что связала с ним жизнь. Алиса находится при смерти и в таком состоянии вынуждена бороться за дом, в котором живет с детьми, так как его отбирает мать футболиста.

Сейчас Алиса Аршавина борется с не только с аутоиммунным заболеванием, но и с другими болезнями. Прямо из палаты девушка дает интервью для телевидения. Девушка призналась, что Аршавин полностью сломал ей жизнь. Андрей пугал экс-супругу своей агрессией и забирал вещи, когда никого не было дома.

«Он не абьюзер, не тиран, он — психопат!» — заявила Алиса.

Кроме того, Андрей не выплачивал алименты за детей, поэтому девушке пришлось выбивать их через суд. С таким же поведением столкнулась еще одна бывшая футболиста Юлия Барановская, у которой от футболиста трое детей.

«Это нелюдь и погань», — говорит об Андрее его экс-супруга.

Сегодня все силы Алисы брошены на то, чтобы восстановить свое здоровье. Девушка хочет жить для себя и не заглядывать вперед.