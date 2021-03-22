Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Байден назвал вице-президента США Камалу Харрис умнее себя

Президент США Джо Байден заявил, что вице-президент Камала Харрис умнее его. Об этом он заявил во время представления Харрис сотрудникам Центра по контролю и профилактике заболеваний Атланты.


Выступая с речью, Байден отметил, что ему следовало бы сразу дать слово Харрис.

“Я не должен был этого делать, потому что хотел уступить слово своему вице-президенту, которая умнее меня”, — отметил Байден.

В ответ Харрис шутливо отметила, что “тут нечего добавить”. Участники встречи также с юмором отреагировали на их слова.

Ранее РИА “NEWSTES” писало, что граждане США считают, что Байденом воспользовались для захвата власти вице-президентом Камалой Харрис.

Сообщение Байден назвал вице-президента США Камалу Харрис умнее себя появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за сильного снега 22 марта
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за сильного снега 22
The Telegraph: Великобритания создаст подразделения антироссийского спецназа
The Telegraph: Великобритания создаст подразделения антироссийского
Певец Иван Дорн стал автором новой аранжировки для заставки перезапуска «Ну, погоди»
Певец Иван Дорн стал автором новой аранжировки для заставки
При обыске в доме Бориса Шпигеля нашли эротические фигурки и книгу про онанизм
При обыске в доме Бориса Шпигеля нашли эротические фигурки и книгу
Ивлеева и Собчак станут ведущими церемонии вручения Премии Муз-ТВ 2021
Ивлеева и Собчак станут ведущими церемонии вручения Премии Муз-ТВ 2021
Не только санкции. Эксперт назвал ускоряющие импортозамещение факторы
Не только санкции. Эксперт назвал ускоряющие импортозамещение факторы
Мультфильм "Райя и последний дракон" возглавил прокат в России в выходные
Мультфильм "Райя и последний дракон" возглавил прокат в России в
Женя Ромашов постоянно ищет камеры и слышит голоса из аппаратной
Женя Ромашов постоянно ищет камеры и слышит голоса из аппаратной
Посол в США Антонов покинул здание МИД после консультаций
Посол в США Антонов покинул здание МИД после консультаций
США отказались от разговора с Путиным в прямом эфире
США отказались от разговора с Путиным в прямом эфире
Россия сравнила отношения с НАТО с периодом холодной войны
Россия сравнила отношения с НАТО с периодом холодной войны
ЕС утвердил санкции против россиян
ЕС утвердил санкции против россиян

Топ на сегодня

Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Япония готовит атаку на авиабазу ВС РФ на острове Итуруп из острова Кюсю
Япония готовит атаку на авиабазу ВС РФ на острове Итуруп из острова
Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
Норвегия приостановила выпуск Coca-Cola из-за теорий заговора о коронавирусе
Норвегия приостановила выпуск Coca-Cola из-за теорий заговора о
Депутат Госдумы Михаил Шеремет попросил у Германии поддержки после обидных слов Меркель
Депутат Госдумы Михаил Шеремет попросил у Германии поддержки после

Еще по теме

Байден счел Камалу Харрис умнее
Байден засомневался в своих умственных способностях
Байден по ошибке назвал Камалу Харрис президентом США
Байден снова назвал Камалу Харрис президентом