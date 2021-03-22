Байден назвал вице-президента США Камалу Харрис умнее себя

Анастасия Иванова

Президент США Джо Байден заявил, что вице-президент Камала Харрис умнее его. Об этом он заявил во время представления Харрис сотрудникам Центра по контролю и профилактике заболеваний Атланты.

Выступая с речью, Байден отметил, что ему следовало бы сразу дать слово Харрис.

“Я не должен был этого делать, потому что хотел уступить слово своему вице-президенту, которая умнее меня”, — отметил Байден.

В ответ Харрис шутливо отметила, что “тут нечего добавить”. Участники встречи также с юмором отреагировали на их слова.

Ранее РИА “NEWSTES” писало, что граждане США считают, что Байденом воспользовались для захвата власти вице-президентом Камалой Харрис.

Сообщение Байден назвал вице-президента США Камалу Харрис умнее себя появились сначала на Информационное агентство "SM News".