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Беглов поддержал предложение установить памятник жертвам COVID-19

Беглов поддержал предложение установить памятник жертвам COVID-19
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поддержал предложение об установке памятника погибшим от коронавируса, сообщает в понедельник пресс-служба администрации губернатора города.

К губернатору Петербурга с предложением об установке памятника всем жертвам эпидемии обратилась межведомственная медицинская рабочая группа при межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Россия

По материалам: ria.ru
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