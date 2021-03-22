Беглов поддержал предложение установить памятник жертвам COVID-19

Анастасия Иванова

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поддержал предложение об установке памятника погибшим от коронавируса, сообщает в понедельник пресс-служба администрации губернатора города.

К губернатору Петербурга с предложением об установке памятника всем жертвам эпидемии обратилась межведомственная медицинская рабочая группа при межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения коронавирусной инфекции.