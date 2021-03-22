Белоруссия и Россия могут отменить роуминг с 2 апреля

Вадим Карасев

Участники комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по информационной политике обратились к Группе высокого уровня при Совете министров Союзного государства с предложением отменить роуминг между двумя странами с 2 апреля, передает БЕЛТА.

"В связи с нарастающими информационными вызовами сегодняшнего дня и необходимостью сближения народов Союзного государства отмена роуминга — реальный инструмент углубления интеграционных процессов. Профильным министерствам предложено в возможно короткий срок завершить работу по отмене роуминга в Союзном государстве", — говорится в итоговом решении комиссии.



С 1 ноября прошлого года роуминговые тарифы на союзной территории были уже снижены в несколько раз — с 30 центов до 1,5 цента за минуту. По заявлениям российских операторов, такие цены на мобильные услуги между двумя государствами продолжат действовать в текущем году в рамках тестового режима. Роуминг будет считаться полностью отмененным, когда стоимость входящего звонка будет официально составлять 0 рублей.

Ранее NEWSTES писал, что Роскомнадзор обяжет операторов делиться данными о звонках абонентов.

