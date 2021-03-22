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Белорусская группа подготовила две новые песни для «Евровидения»

Белорусская группа подготовила две новые песни для «Евровидения»Фото: galasyzmesta.by

Белорусская группа «Галасы ЗМеста» подготовила две новые песни для конкурса «Евровидение», на котором будет представлять свою страну. Об этом сообщил лидер коллектива Дмитрий Бутаков в эфире телеканала СТВ.

После того, как организаторы «Евровидения» отказались принимать предыдущую композицию под названием «Я научу тебя», группе позвонили и спросили, могут ли они написать еще одну. «Да нет проблем, мы их по две штуки в неделю пишем. У нас тут уже штук шесть написано», — рассказал Бутаков.

По словам лидера группы, две из этих песен они уже отослали. Он выразил мнение, что на этот раз какую-то из композиций должны принять для участия в конкурсе. «Мы ее народу еще обязательно покажем. Она сейчас в процессе обработки, аранжировки, готовится видеоверсия этой песни», — поделился музыкант. На вопрос о нейтральности текстов в песнях Бутаков заявил, что «если захотят, то найдут все», однако подчеркнул, что «там вообще не про это».

11 марта стало известно, что организаторы «Евровидения» отказались принимать песню от участников из Белоруссии. По их мнению, она «ставит под сомнение неполитический характер конкурса». Ролик с выступлением коллектива и треком «Я научу тебя» был удален с официального YouTube-канала фестиваля.

Тогда Дмитрий Бутаков допустил, что Белоруссия может отказаться от участия в «Евровидении». Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности замены песни.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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