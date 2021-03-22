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Белый дом рассказал о самочувствии Байдена после падения на трапе самолета

Белый дом рассказал о самочувствии Байдена после падения на трапе самолетаФото: Carlos Barria / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала о самочувствии президента США Джо Байдена после его падения на трапе самолета. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, американский лидер чувствует себя отлично. «Не знаю, поднимались ли вы по нему [трапу президентского самолета], это иногда довольно сложно», — сообщила Псаки журналистам.

19 марта в сети появились кадры падения Байдена при подъеме на борт номер один. На видео президент США поднимается по трапу самолета, спотыкаясь и падая, затем салютует и заходит в салон. В пресс-службе Белого дома инцидент объяснили сильным ветром.

В мире

По материалам: lenta.ru
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