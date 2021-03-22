Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Бездетность в первом браке, измена жене – горькая исповедь Андрея Ильина

Бездетность в первом браке, измена жене – горькая исповедь Андрея Ильина

Бездетность в первом браке, измена жене – горькая исповедь Андрея Ильина

Актер не скрывает, что вел себя легкомысленно в молодости и допустил много ошибок, за что сегодня расплачивается. Андрей Ильин сильно обидел первую супругу Людмилу Ворошилову, уйдя от нее к другой женщине. Несмотря на это, Людмила Сергеевна не держит зла на бывшего избранника и дружит с ним по сей день.


После окончания вуза Ильин женился на коллеге по актерскому цеху Людмиле Ворошиловой, с которой в итоге прожил около девяти лет. За это время супруги так и не стали родителями. Поначалу просто считали, что им рано брать на себя такую ответственность.

«Ну не получилось. Нам казалось, что мы еще не готовы, что у нас не очень хорошее финансовое положение. Я дураком был, честно скажу! Потому что все нужно делать вовремя. На первом месте всегда был театр. Казалось, что личная жизнь будет забирать много времени у театра», — разоткровенничался 60-летний Андрей Епифанович на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1». 

Расставание пары было драматичным — Андрей Ильин влюбился в другую, о чем впоследствии признался жене. Ворошилова тяжело переживала предательство супруга и с головой ушла в работу. После развода ей так и не удалось построить семью, в чем актер винит себя...

«С Людмилой у нас не было шанса сойтись — мне казалось, что дважды в одну воду не входят. У нее личная жизнь не сложилась, к сожалению. Она растворилась в учениках, друзьях и главным образом в педагогике, которой она до сих пор занимается (Людмила Сергеевна является доцентом кафедры актерского мастерства Театрального института им. Щукина, — прим. «NewsTes.ru»). Мы состоим в прекрасных отношениях, мы и раньше особо не ссорились. Люда поняла меня, приняла мое признание. Она замечательная, очень прекрасная, чистая и открытая, до сих пор невероятно доверчивая и невинная — такая, какой была много лет назад», — отметил артист.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
Заказать крауд

Последние новости

Жертва скопинского маньяка описала 3,5 года в бункере
Жертва скопинского маньяка описала 3,5 года в бункере
Скопинский маньяк рассказал Собчак о любви
Скопинский маньяк рассказал Собчак о любви
Ретейлеры прокомментировали сообщения о подорожании одежды к лету
Ретейлеры прокомментировали сообщения о подорожании одежды к лету
Более 2,5 тысячи ребят приехали в «Артек» на смену «Мы – дети Галактики»
Более 2,5 тысячи ребят приехали в «Артек» на смену «Мы – дети
Школы Приморья получили 13 новых автобусов
Школы Приморья получили 13 новых автобусов
Бездетность в первом браке, измена жене – горькая исповедь Андрея Ильина
Бездетность в первом браке, измена жене – горькая исповедь Андрея
Уберите детей от экранов! Алиса Аршавина с провалившимся носом снялась в шоу Андрея Малахова
Уберите детей от экранов! Алиса Аршавина с провалившимся носом
Ольга Бузова о боли на шоу «Маска»: «Безумно ломило травмированную спину, кружилась голова»
Ольга Бузова о боли на шоу «Маска»: «Безумно ломило травмированную
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за сильного снега 22 марта
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за сильного снега 22
The Telegraph: Великобритания создаст подразделения антироссийского спецназа
The Telegraph: Великобритания создаст подразделения антироссийского
Певец Иван Дорн стал автором новой аранжировки для заставки перезапуска «Ну, погоди»
Певец Иван Дорн стал автором новой аранжировки для заставки
При обыске в доме Бориса Шпигеля нашли эротические фигурки и книгу про онанизм
При обыске в доме Бориса Шпигеля нашли эротические фигурки и книгу

Топ на сегодня

Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
Норвегия приостановила выпуск Coca-Cola из-за теорий заговора о коронавирусе
Норвегия приостановила выпуск Coca-Cola из-за теорий заговора о
Депутат Госдумы Михаил Шеремет попросил у Германии поддержки после обидных слов Меркель
Депутат Госдумы Михаил Шеремет попросил у Германии поддержки после
В ЕР обсуждают приостановку членства пензенского губернатора
В ЕР обсуждают приостановку членства пензенского губернатора

Еще по теме

Звезда «Тайн следствия» Андрей Шарков: «Детей у нас с женой нет, в этом моя вина. Каюсь»
Судьба человека с Борисом Корчевниковым - Людмила Поргина (14.02.2018)
Валерий Афанасьев: «Покойная жена знала о моем увлечении Ароновой и закрывала на это глаза»
Борис Токарев объяснил, почему у них с женой долго не было детей