Бездетность в первом браке, измена жене – горькая исповедь Андрея Ильина

Алексей Вольцев

Актер не скрывает, что вел себя легкомысленно в молодости и допустил много ошибок, за что сегодня расплачивается. Андрей Ильин сильно обидел первую супругу Людмилу Ворошилову, уйдя от нее к другой женщине. Несмотря на это, Людмила Сергеевна не держит зла на бывшего избранника и дружит с ним по сей день.

После окончания вуза Ильин женился на коллеге по актерскому цеху Людмиле Ворошиловой, с которой в итоге прожил около девяти лет. За это время супруги так и не стали родителями. Поначалу просто считали, что им рано брать на себя такую ответственность.

«Ну не получилось. Нам казалось, что мы еще не готовы, что у нас не очень хорошее финансовое положение. Я дураком был, честно скажу! Потому что все нужно делать вовремя. На первом месте всегда был театр. Казалось, что личная жизнь будет забирать много времени у театра», — разоткровенничался 60-летний Андрей Епифанович на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

Расставание пары было драматичным — Андрей Ильин влюбился в другую, о чем впоследствии признался жене. Ворошилова тяжело переживала предательство супруга и с головой ушла в работу. После развода ей так и не удалось построить семью, в чем актер винит себя...

«С Людмилой у нас не было шанса сойтись — мне казалось, что дважды в одну воду не входят. У нее личная жизнь не сложилась, к сожалению. Она растворилась в учениках, друзьях и главным образом в педагогике, которой она до сих пор занимается (Людмила Сергеевна является доцентом кафедры актерского мастерства Театрального института им. Щукина, — прим. «NewsTes.ru»). Мы состоим в прекрасных отношениях, мы и раньше особо не ссорились. Люда поняла меня, приняла мое признание. Она замечательная, очень прекрасная, чистая и открытая, до сих пор невероятно доверчивая и невинная — такая, какой была много лет назад», — отметил артист.