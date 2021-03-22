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Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию

Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
Европейский союз будет тщательно рассматривать запросы на экспорт вакцины от коронавируса фармкомпании AstraZeneca в Великобританию и, вероятно, будет их отклонять, пока производитель не выполнит свои обязательства по поставкам препаратов в страны блока, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданиям медиагруппы Funke заявила о возможности введения запрета на экспорт из Евросоюза препарата AstraZeneca, которая поставила в страны сообщества лишь часть от согласованного количества вакцины. Глава ЕК подчеркнула, что в первом квартале AstraZeneca поставила странам ЕС только 30% от согласованного объема вакцины от COVID-19.

В мире

По материалам: ria.ru
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