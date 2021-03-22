Более 2200 учащихся Москвы примут участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников

Лидия Мартынова

Более 2200 учащихся Москвы примут участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Соревнования пройдут по 24 предметам.

Заключительный этап продлится до 30 апреля. Первыми состоятся состязания по химии и экономике.

«Финал Всероссийской олимпиады – серьезное и ответственное соревнование. Участниками этого этапа становятся самые сильные ребята со всей страны, которые прошли сложнейший отбор. Мы верим в успехи московских ребят, ведь, несмотря на пандемию, подготовка к олимпиаде продолжилась в онлайн-режиме. И высокие результаты на региональном этапе свидетельствуют о глубоких знаниях москвичей. Мы приглашаем всех болеть за наших ребят. И напоминаю, что школьники, проявившие себя на таком серьезном соревновании, востребованы в лучших вузах Москвы, а после – и в ведущих современных компаниях», – отметил научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Всероссийская олимпиада школьников – одна из форм работы с одаренными детьми в системе российского образования. Это система ежегодных предметных олимпиад для обучающихся государственных, муниципальных и негосударственных образовательных организаций, которые реализуют образовательные программы основного общего и среднего общего образования. Всероссийская олимпиада школьников помогает выявить одаренных учеников начиная с 5-го класса.

Успешное участие и попадание в призеры Всероссийской олимпиады школьников гарантирует учащимся выпускных классов общеобразовательных организаций поступление в любой университет по профильному направлению без вступительных экзаменов. Кроме того, победители и призеры заключительного этапа олимпиады из 8–11-х классов участвуют в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам.

Всероссийская олимпиада школьников включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный.