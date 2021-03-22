Более 2,5 тысячи ребят приехали в «Артек» на смену «Мы – дети Галактики»

Анастасия Иванова

В Международном детском центре «Артек» открылась смена «Мы – дети Галактики», посвящённая 60-летию первого полёта человека в космос, сообщает Минпросвещения России.

«Космос – это дверь в будущее для всего человечества. А «Артек» открывает дверь в космос для детей со всего мира. Участниками смен в разные годы были Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Сергей Королёв, Герман Титов, Павел Попович, Владимир Комаров, Валерий Быковский и многие другие. Мы также проводили сеансы связи с МКС и запускали учебные ракеты», – рассказал директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко.

Центральным событием смены станет фестиваль технологий и технического творчества «Время первых», который состоится 3 и 4 апреля: для ребят будут организованы научные чтения, творческие конкурсы и выставка художественных работ «Просто космос!», акция «Артек» гордится. Юрий Гагарин», литературная гостиная «Дорога к звёздам» и другие тематические мероприятия.

Смена завершится 10 апреля, она объединила более 2,5 тысячи ребят из 66 регионов России.

Международный детский центр «Артек», находящийся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации, расположен в Крыму и имеет статус международной инновационной площадки общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха.

МДЦ «Артек» – член Международной ассоциации детских лагерей.