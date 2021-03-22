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Болельщики отписываются от Плющенко в Инстаграме после его заявления о Путине

Как сообщает портал www.sportsdaily.ru, российский тренер и олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился с поклонниками в личном аккаунте Инстаграм видео с президентом России Владимиром Путиным.

Правда, после этого поклонники Плющенко начали в комментариях писать, что отписываются от своего кумира. Фрагмент видео содержит ответ российского лидера на высказывания Джо Байдена, который назвал Путина убийцей. Президент РФ в свою очередь не мог не вспомнить детскую дразнилку «Кто как обзывается, тот так и называется». Кроме того, Путин отметил, что зачастую люди видят в других те черты, которые присущи им.

Вот каким был комментарий Плющенко:

“Так мощно, дипломатично и доходчиво ответить может только наш Президент! Не в бровь, а в глаз!”.

Однако, такой комментарий не понравился многим поклонникам. Так они заявили, что нет необходимости смешивать спорт и политику. Кто-то сразу отписался от спортсмена, а некоторые лишь пригрозили.


Сообщение Болельщики отписываются от Плющенко в Инстаграме после его заявления о Путине появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Спорт / Главные новости

По материалам: sm.news
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