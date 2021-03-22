Болгария решила выслать двух российских дипломатов
Власти Болгарии решили выслать из страны двух российских дипломатов. Такое решение было принято на фоне шпионского скандала. Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал btv.
Об этом говорится в заявлении генерального прокурора Болгарии Ивана Гешева.
19 марта болгарская прокуратура сообщила о том, что шесть сотрудников министерства обороны Болгарии и военной разведки задержаны по подозрению в шпионаже в пользу России. В связи с задержаниями премьер-министр страны Бойко Борисов захотел объявить российских дипломатов нежелательными персонами. В свою очередь, в Москве пообещали зеркально ответить на высылку дипломатов.
В январе прокуратура Болгарии возбудила досудебные расследования против двух российских дипломатов по делу о шпионаже. Было установлено, что с 2017 года по настоящее время один из них занимался шпионской деятельностью, собирая информацию об избирательном процессе в Болгарии. Установлено, что он имеет дипломатический иммунитет в качестве первого секретаря консульского отдела посольства России в Софии.
Отмечается, что второй россиянин в период с октября 2018 года по настоящее время собирал информацию, которая представляет собой государственную и служебную тайну в области энергетики. Затем он отправил ее в штаб-квартиру российской разведывательной службы в Москве.