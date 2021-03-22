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Болгария решила выслать двух российских дипломатов

Болгария решила выслать двух российских дипломатовФото: Валентина Петрова / AP

Власти Болгарии решили выслать из страны двух российских дипломатов. Такое решение было принято на фоне шпионского скандала. Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал btv.

Об этом говорится в заявлении генерального прокурора Болгарии Ивана Гешева.

19 марта болгарская прокуратура сообщила о том, что шесть сотрудников министерства обороны Болгарии и военной разведки задержаны по подозрению в шпионаже в пользу России. В связи с задержаниями премьер-министр страны Бойко Борисов захотел объявить российских дипломатов нежелательными персонами. В свою очередь, в Москве пообещали зеркально ответить на высылку дипломатов.

В январе прокуратура Болгарии возбудила досудебные расследования против двух российских дипломатов по делу о шпионаже. Было установлено, что с 2017 года по настоящее время один из них занимался шпионской деятельностью, собирая информацию об избирательном процессе в Болгарии. Установлено, что он имеет дипломатический иммунитет в качестве первого секретаря консульского отдела посольства России в Софии.

Отмечается, что второй россиянин в период с октября 2018 года по настоящее время собирал информацию, которая представляет собой государственную и служебную тайну в области энергетики. Затем он отправил ее в штаб-квартиру российской разведывательной службы в Москве.

В мире

По материалам: lenta.ru
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