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Борьбу с черным экспортом в АПК, начатую Гетманцевым и Офисом генпрокурора, власть должна поддержать, — эксперт

Борьбу с черным экспортом в АПК, начатую Гетманцевым и Офисом генпрокурора, власть должна поддержать, — эксперт

Пока большинство государственных мужей и жён увлекательно разоблачают «агентов Кремля», периодически выходя на самих себя, Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике под председательством Даниила Гетманцева работает над тем, чтобы вывести из «тени» аграрный сектор украинской экономики. Такое мнение озвучил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко на своей странице в Facebook.

«Под разговоры об „аграрной сверхдержаве“ украинский АПК давно стал средоточием коррупции и всевозможных „схем“. В первую очередь это касается экспорта сельхозпродукции. Аграрный экспорт стал механизмом, который позволяет без особых проблем вывести деньги из украинской экономики и легализовать их за границей. Пока крестьяне страдают от отсутствия оборотных средств, агробароны „скирдуют“ „чёрный нал“, дружественные им чиновники обогащаются на „схемах“, а ушлые юристы и финансисты зарабатывают на „отмывке“ доходов от агроэкспорта в оффшорах», — написал Белашко.

По мнению эксперта, разрушение этой системы, которой активно занимается финансовый комитет ВРУ, является приоритетной задачей государства по обеспечению национальных интересов.

«Ликвидация теневых схем покупки аграрной продукции за „кэш“ и не возврата валютной выручки принесет, как минимум, $ 2 млрд дополнительных ресурсов в экономику страны. Кроме того, такой „дренаж“ потоков „чёрного нала“ сильно усложнит жизнь криминальному бизнесу, сидящему на „схемах“. Всё это пойдёт на пользу не только АПК и публичным финансам, но и всей украинской экономике, снижая уровень криминализации, делая её более прозрачной и предсказуемой», — считает директор Агентства социальных коммуникаций.

Глава парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев подтвердил, что ежегодно из-за действий мошенников, которые сначала приобретают за наличные зерно, а затем экспортируют его за границу, Украина теряет около $ 2 млрд валютной выручки.

«Это средства, которые теряет наша экономика. Это налоги, которые недополучают наши медики. Это доходы, которые получают преступники. К сожалению, в совершение преступлений втянуты известные мировые зернотрейдеры», — написал Гетманцев в Facebook.

Напомним, в феврале текущего года Комитет Гетманцева инициировал совещание по проблемам теневого экспорта продукции АПК в Офисе генерального прокурора. По итогам озвученных фактов было возбуждено уголовное производство, начаты следственные действия.

Народный депутат выразил благодарность генпрокурору Ирине Венедиктовой и ее заместителю Алексею Симоненко за «принципиальную позицию и готовность противостоять мошенникам», пообещав со своей стороны, что его коллеги по Комитету сделают все возможное для детенизации аграрного сектора украинской экономики.

Масштабы коррупции в АПК иллюстрирует разоблачение в октябре прошлого года действий начальника одного из таможенных постов Запорожской области. Сотрудники СБУ и теруправления ГБР в Мелитополе ликвидировали коррупционную схему экспорта зерна в ЕС представителями нескольких бизнес-структур. В течение 2019−2020 годов в товарно-сопроводительных документах коммерсанты указывали недостоверные данные о стоимости и происхождении товара, искусственно занижая размер обязательных платежей в госбюджет. Потери госбюджета только с одной отправки, на которой погорели преступники, оцениваются в 1,2 млн грн. Однако аналогичные сделки, по данным СБУ, осуществлялись до десяти раз в месяц в зависимости от объемов собранного урожая.

Украина

По материалам: fakty.ua
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