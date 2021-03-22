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Британия официально объявила Россию угрозой европейской безопасности

Британия официально объявила Россию угрозой европейской безопасностиФото: Toby Melville / Reuters

Британия официально объявила Россию «величайшей» ядерной и военной угрозой европейской безопасности, соответствующий документ опубликовало Минобороны Великобритании. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщает РИА Новости.

В документе отмечается, что Россия располагает возможностью лишить Британию и союзников свободы действий «с помощью высокоэффективной интернированной системы ПВО».

«Следовательно, Россия может представлять значительную угрозу возможностям Британии по поддержке ее сил и защите интересов в Европе, в восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке», — говорится в тексте.

Также в ведомстве считают, что модернизация российских вооруженных сил, способность к «интеграции всей государственной деятельности» и жажда риска делают Россию «одновременно искусным и непредсказуемым игроком».

Ранее посол России Андрей Келин заявил, что Москва не считает Великобританию враждебной державой и констатировала смерть политических отношений с Лондоном.

16 марта Великобритания признала Россию одной из главных и острых угроз. В обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства говорится, что Лондон будет защищаться «от любых угроз, исходящих от российской стороны». Помимо этого, страна планирует значительно чаще направлять свои вооруженные силы за границу, а также увеличить оборонный бюджет.

В мире

По материалам: lenta.ru
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