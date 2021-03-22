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Брянск получил грант на «празднование» 35-летия катастрофы на ЧАЭС

Чуть больше месяца остается до 35-й годовщины с момента аварии на Чернобыльской атомной электростанции. А сегодня стало известно о выделении большой суммы денег на «празднование» юбилея – точнее, на проведение различных тематических мероприятий. Грант Министерства культуры получило Брянское городское концертное объединение.

Как пояснили в региональном департаменте культуры, деньги поступили для академического хора, эстрадных, камерных, духовых оркестров. Средства планируется направить на реализацию проекта под названием «Гармония».

Артисты в апреле 2021 года дадут выступления в юго-западных районах Брянщины. Там запланированы благотворительные концерты для детей-сирот, малообеспеченных семей, жителей области с ограниченными возможностями здоровья. Коллективы Брянского концертного объединения планируют посетить с гастролями и Республику Беларусь.

Напомним, трагедия на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. Брянская область оказалась самой пострадавшей из российских регионов. Каждый год на Брянщине проходят траурные мероприятия в память о трагических событиях на атомной электростанции.

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Общество / Главные новости

По материалам: sm.news
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