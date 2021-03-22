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Брэд Питт чувствует себя разбитым, узнав об обвинениях Анджелины Джоли в домашнем насилии

Брэд Питт чувствует себя разбитым, узнав об обвинениях Анджелины Джоли в домашнем насилии

Недавно журналисты сообщили об очередном конфликте бывших супругов. На этот раз Анджелина решила отвоевать опеку над детьми, обвинив Брэда в домашнем насилии. Жестокость актера подтвердил и старший сын экс-супругов Мэддокс. Молодой человек дал показания против отца в суде, а также отказался от его фамилии.


Говорят, у 19-летнего Мэддокса есть наглядные доказательства грубого обращения отца с матерью. Юноша якобы зафиксировал все семейные ссоры на камеру и готов предъявить компромат в любой момент по требованию суда. Сегодня стало известно, как отреагировал на обвинения сам Питт. Оказалось, заявление экс-супруги и наследника стало для него потрясением.

Брэд убит горем из-за того, что Анджелина решилась на этот шаг. «После их развода осталось много эмоций. Он взял на себя ответственность за свои действия и признался в своих прошлых проблемах, перестал пить. Их брак был очень пылким и временами токсичным. Как все пары, они ссорились, но у них также было много хороших моментов», — передавали в окружении звезд.

Напомним, что, по слухам, скандал в семье разразился, когда Питт поднял руку на Мэддокса, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Мол, юноша вступился за маму в разгар ссоры родителей, а в ответ получил оплеуху от отца. Анджелина была шокирована поведением мужа, поэтому поспешила подать на развод и вот уже почти пять лет пытается ограничить общение артиста с детьми.

«Брэд чувствует, что он все больше отстраняется от детей, и это его просто опустошает. Ни он, ни его команда никогда не нападали на Анджелину. Его адвокаты считают, что утечка должна была поколебать судебное решение до завершения процесса», — считают инсайдеры.

Напомним, что в браке Анджелина Джоли и Брэд Питт обзавелись шестью детьми, трое из которых приемные. Усыновлять детей по всему миру актриса начала после съемок в фильме «Лара Крофт — расхитительница гробниц», которые проходили в Камбодже. Тяжелые условия жизни местных жителей потрясли звезду, привыкшую к роскоши. Она пообещала помогать всем нуждающимся и стала одним из самых известных послов доброй воли ООН.

«Только когда я начала путешествовать, увидела многое и пожила за пределами своего дома, я поняла, что несу ответственность перед другими людьми.  Когда я встретилась с выжившими после войны, голода, насилия, я узнала, на что похожа жизнь большинства людей в этом мире. И как мне повезло, что у меня есть еда, крыша над головой, безопасное место, где можно жить. И что значит радоваться тому, что моя семья жива и здорова. Тогда я осознала, что все это время была словно в укрытии, и твердо решила, что больше так жить не буду», — говорила она на церемонии вручения премии «Оскар».

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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