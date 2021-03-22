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ЦАГИ: разработана концепция микрорельефа поверхности для крыла самолета

Специалисты ЦАГИ разработали весьма сложную концепцию микрорельефа, помогающую теперь избегать критических углов при очень неблагоприятных метеоусловиях.

Специалистам известно, что при очень плохой погоде шансы успешно посадить свой самолет стремительно падают. На данный фактор влияют очень многие вещи, в том числе и конструкция крыла пассажирских и военных самолетов.

Для того, чтобы избежать подобного выхода на критические углы, а также решить наконец-то проблему подъемной силы, ученые смогли разработать концепцию микрорельефа поверхности для крыла самолета. Разработка представляет собой целый особый комплекс вихрегенераторов, имеющих при этом зигзагообразную форму.

Они помогут, как отмечают ученые. избежать увеличения коэффициента подъемной силы, из-за этого замедлится снижение на закритических углах воздушной атаки. Универсальность такой новинки заключается в том, что новейшая концепция подойдет для абсолютно любых типов самолетов.

Сообщение ЦАГИ: разработана концепция микрорельефа поверхности для крыла самолета появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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