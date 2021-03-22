Чеченский министр отреагировал на статью о расправах словами «Ахмат — сила»

Вадим Карасев

Ахмед ДудаевФото: страница Ахмеда Дудаева во «ВКонтакте»

Министр печати Чечни Ахмед Дудаев призвал не считать журналистами сотрудников «Новой газеты», которые занимаются «сочинительством гнусных фейков», и заявил, что Ахмат — сила. Так он в своем Instagram отреагировал на расследование о массовых расправах в полку патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова.

«Под видом "правдивого разоблачения", это фейковое издание вновь состряпало гнусную клевету, высасывая из пальца вымышленные невинные жертвы, крышуя беглых преступников-дегенератов, распространяя заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство героических сотрудников правоохранительных органов», — написал чиновник (авторская орфография и пунктуация сохранены — прим. «Ленты.ру»).

Кроме того, Дудаев считает справедливыми требования «принять меры в рамках российского и международного права, чтобы прекратить откровенно враждебную деятельность этого издания по отношению к чеченскому народу», поскольку Чечня и без того находится в зоне пристального внимания врагов России.

Ранее «Новая газета» опубликовала вторую часть расследования о казнях в Чечне. В ней бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова, старший сержант полиции Сулейман Гезмахмаев рассказал об обстоятельствах якобы убийства как минимум 13 человек из «списка 27».