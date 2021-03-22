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Через Прибалтику пройдет общая пешеходная тропа

Через Прибалтику пройдет общая пешеходная тропа
Три прибалтийские страны соединит новая пешеходная тропа, протяженность которой составит 2141 километр, сообщает портал Travel and Leisure.

Чтобы полностью преодолеть ее потребуется более 100 дней. Тропа протянулась через Литву, Латвию и Эстонию. Предполагается, что она может стать частью европейского маршрута для трекинга, проходящего по побережью Нидерландов, Германии и Польши.

В ближайшем времени на тропе могут нанести указатели с расположением населенных пунктов и достопримечательностей.

сообщало, что у россиян могут появиться дополнительные выходные.
В мире

По материалам: ria.ru
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