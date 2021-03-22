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Чимина застукали в объятиях мембера SEVENTEEN: «Что они там делали?»

Чимина застукали в объятиях мембера SEVENTEEN: «Что они там делали?»

АРМИ, много рассуждая об ориентации Чимина (Jimin) и его любви к женским аксессуарам, начали подозревать селеба в том, что он неравнодушен к своим друзьям и, в буквальном смысле, застукали Мочи с Верноном (Vernon) из коллектива SEVENTEEN. На ролике, который сильно взволновал фанбазу «Бантан», Чими специально прошел в другой конец концертного зала, чтобы крепко обнять своего друга. Он никак не мог с ним распрощаться. Но есть ли в этом какой-то тайный подтекст? Ведь мы все помним, что в азиатских странах считается нормальным, если взрослый мужчина идет с рюкзаком в виде диснеевского персонажа и нежно обнимает своих друзей. Чем же тогда не угодил Мочи?


Во время церемонии награждения Вернон, например, с легкостью может в шутку ударить своего друга по плечу и окликнуть его, отвлекая от важных дел. Чим, конечно же, всегда ответит ему взаимностью, улыбнется и начнет подкалывать товарища язвительными шутками. Конечно, подобные ситуации вызывают у АРМИ много вопросов. Кажется, тайна тесных отношений айдолов будет разгадана еще не скоро, но мы уверены, что вы согласитесь в том, что их объятия выглядят крайне мило!





Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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