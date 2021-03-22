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Действуют по сценарию 2014 года: эксперт предупредил, к чему может привести массовое появление фейковой информации в росСМИ

Действуют по сценарию 2014 года: эксперт предупредил, к чему может привести массовое появление фейковой информации в росСМИ

В последнее время в информационном пространстве РФ стали активно распространяться ложные сведения о якобы намерении Украины провести военную операцию по освобождению Донбасса.

Очень похоже, что российские пропагандисты действуют по сценарию 2014 года, когда россиянам рассказывали о планах Москвы по Крыму и Донбассу, заявил в эфире телеканала Украина 24 руководитель проекта StopFake Руслан Дейниченко.

По его словам, мониторинг российского медиапространства показал, что в последнее время там распространяются сведения о якобы намерениях Украины силой освободить захваченный Донбасс.

«За последние недели мы видим просто всплеск активности российских медиа, которые разгоняют информацию о том, что якобы Украина идет в наступление, готовит захват, бомбежки Донбасса», — сказал журналист.

Он добавил, что ситуация похожа на информационную картину 2014 года, когда проходила подготовка россиян к действиям России на востоке Украины и в Крыму и вбросы с целью раскола украинского общества.

«По нашему мнению, это свидетельствует о том, что так, как в 2014 году шла подготовка самих россиян, что будут какие-то активные усилия Россией сделаны и в Крыму, и на Донбассе, сейчас мы видим то же самое. В информационное пространство вбрасываются те темы, которые раскалывают украинское общество», — подчеркнул Дейниченко.

Напомним, по мнению военного эксперта Олега Жданова, вопреки прогнозам о новом витке российской агрессии есть как минимум три признака, что обострения в ближайшее время не будет.

Украина

По материалам: fakty.ua
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