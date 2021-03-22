Депутат умерла во время перелета из Кубы в Германию

Вадим Карасев

Катрин ШтренцФото: CDU/CSU-Fraktion / Wikimedia

Депутат немецкого парламента (Бундестага) Карин Штренц умерла во время авиаперелета из Кубы в Германию. Об этом сообщает РИА Новости.

Ей было 53 года. Как пояснил ее коллега Лаут Реберг, Штренц потеряла сознание во время полета, самолет сделал экстренную посадку в ирландском Дублине, но врачи не смогли спасти пациентку.

Парламентарий была членом правящей партии «Христианско-демократический союз». 16 марта ее среди прочих депутатов бундестага от ХДС уличили в получении взяток от Азербайджана в обмен на лоббирование интересов Баку. В частности, Штренц обвинили в том, что в 2014-2015 годах она получила из Баку через фирму-посредника 22 тысячи евро, после чего проголосовала в ПАСЕ против требования освободить политических заключенных в Азербайджане.