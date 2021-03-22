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Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович рассказал о планах Зеленского на Украину

Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович от партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” выразил свое мнение по поводу того, какие у президента Владимира Зеленского планы на дальнейшие события в стране. Текст выступления парламентария опубликован на официальном портале партии.

По мнению депутата, Украина под руководством Зеленского находится “в большой беде”. Рабинович заявил, что глава государства со своими последователями готовят кровопролитие ради того, чтобы скрыть свои преступления.

“Главный их план был в том, чтобы мы вывели людей, они бросили бы на них вооруженные банды националистов, пролилась кровь и на этой крови они установили бы диктатуру. Этого не будет!” – заявил депутат.

По словам Рабиновича, о таком плане свидетельствует усиление цензуры, а также непрекращающиеся коррупционные преступления. Он заявил, что партия не может “выводить людей на улицу”, однако народ, вероятно, устроит протесты и без их помощи.

Сообщение Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович рассказал о планах Зеленского на Украину появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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