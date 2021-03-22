Диета строго по звездам: Василиса Володина знает, кому не грозит лишний вес

Анастасия Иванова

Популярный астролог продолжает радовать поклонников ценными советами. На этот раз Володина озвучила определенные даты, которые могут поспособствовать процессу работы над фигурой.

46-летняя Василиса Володина разъяснила подписчикам: родившиеся в конкретные дни люди могут а ближайшие месяцы активно сбрасывать вес. Другим же тренировки и правильно питание будут даваться сложнее.

«Худеем и планируем диету по звездам. Сегодня — даты рождения тех, кому легче похудеть до конца апреля, чем остальным. 1 — 3 января, 29 января —1 февраля, 28 февраля — 3 марта, 30 марта — 2 апреля, 30 апреля — 3 мая, 31 мая — 3 июня, 1 — 4 июля, 2 — 5 августа, 2 — 5 сентября, 3 — 5 октября, 2 — 5 ноября, 2 — 4 декабря, 31 декабря. Искренне за них рада! Но расслабляться, девушки, все равно нельзя. Один маленький аспект Сатурна к Солнцу не компенсирует зажор длиной в месяц, если пойти именно этим путем», — написала астролог.

Володина добавила, что сама в этот список не входит. Однако она знает и обходные пути. «Если сдержать себя в руках, выбрать правильный список продуктов и варианты других усилий, результат может очень даже порадовать. Обещаю», — заявила она.

К слову, Василиса предостерегла и тех, кому грозят проблемы с фигурой. «В течение 2021-го года есть риски набрать вес у тех, кто родился в указанные даты: 9 —14 января, 7 — 13 февраля, 9 — 15 марта, 8 — 14 апреля, 9 — 15 мая, 9 — 15 июня, 11 — 17 июля, 11 —18 августа, 11 — 17 сентября, 12 — 18 октября, 11 — 16 ноября, 11 — 16 декабря. Это те, у кого Нептун будет аспектировать Солнце. Им и сладкого захочется больше, чем остальным. И гормональный обмен постоянно нашептывает, что пора подкрепиться», — рассказала астролог.

Подписчики благодарят Володину за ценные комментарии и надеятся на положительный исход диет и упражнений. «Василиса, ваши посты просто кладовая знаний о простых вещах»; «Большое спасибо за информацию! Попала-таки в эти даты. Чувствую уже с начала года, что есть перевес»; «Я не в списке.. Но все равно, держимся, худеем», — высказалась публика.