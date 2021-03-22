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Диета строго по звездам: Василиса Володина знает, кому не грозит лишний вес

Диета строго по звездам: Василиса Володина знает, кому не грозит лишний вес

Популярный астролог продолжает радовать поклонников ценными советами. На этот раз Володина озвучила определенные даты, которые могут поспособствовать процессу работы над фигурой.

46-летняя Василиса Володина разъяснила подписчикам: родившиеся в конкретные дни люди могут а ближайшие месяцы активно сбрасывать вес. Другим же тренировки и правильно питание будут даваться сложнее. 

«Худеем и планируем диету по звездам. Сегодня — даты рождения тех, кому легче похудеть до конца апреля, чем остальным. 1 — 3 января, 29 января —1 февраля, 28 февраля — 3 марта, 30 марта — 2 апреля, 30 апреля — 3 мая, 31 мая — 3 июня, 1 — 4 июля, 2 — 5 августа, 2 — 5 сентября, 3 — 5 октября, 2 — 5 ноября, 2 — 4 декабря, 31 декабря. Искренне за них рада! Но расслабляться, девушки, все равно нельзя. Один маленький аспект Сатурна к Солнцу не компенсирует зажор длиной в месяц, если пойти именно этим путем», — написала астролог. 

Володина добавила, что сама в этот список не входит. Однако она знает и обходные пути. «Если сдержать себя в руках, выбрать правильный список продуктов и варианты других усилий, результат может очень даже порадовать. Обещаю», — заявила она. 

К слову, Василиса предостерегла и тех, кому грозят проблемы с фигурой. «В течение 2021-го года есть риски набрать вес у тех, кто родился в указанные даты: 9 —14 января, 7 — 13 февраля, 9 — 15 марта, 8 — 14 апреля, 9 — 15 мая, 9 — 15 июня, 11 — 17 июля, 11 —18 августа, 11 — 17 сентября, 12 — 18 октября, 11 — 16 ноября, 11 — 16 декабря. Это те, у кого Нептун будет аспектировать Солнце. Им и сладкого захочется больше, чем остальным. И гормональный обмен постоянно нашептывает, что пора подкрепиться», — рассказала астролог. 

Подписчики благодарят Володину за ценные комментарии и надеятся на положительный исход диет и упражнений. «Василиса, ваши посты просто кладовая знаний о простых вещах»; «Большое спасибо за информацию! Попала-таки в эти даты. Чувствую уже с начала года, что есть перевес»; «Я не в списке.. Но все равно, держимся, худеем», — высказалась публика. 

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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