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Дмитрий Певцов назвал фильм «Левиафан» гадостью

Дмитрий Певцов назвал фильм «Левиафан» гадостьюДмитрий ПевцовФото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский актер Дмитрий Певцов назвал фильм Андрея Звягинцева «Левиафан» гадостью. Об этом сообщает издание «Аргументы и Факты».

«"Левиафан", на мой взгляд, как кино никакого отношения к искусству не имеет. Художественным оно не стало, до документального не дотянулось», — заявил артист. При этом он отметил, что считает исполнителя главной роли Алексея Серебрякова не только другом, а даже родственником, и очень уважает его мнение.

По мнению Певцова, в качестве примера настоящего произведения искусства можно привести картину Данилы Козловского «Тренер». Актер добавил, что это «прекрасное кино».

Как передает «Комсомольская правда», Серебряков заявил, что у него нет никакого мнения по поводу высказываний Певцова. «Он мой друг, извините», — сказал актер.

16 марта стало известно, что Алексей Серебряков вернулся из Канады в Россию. Тогда его увидели на кинопремьере в Москве. «Я и не уезжал, собственно говоря. Я вывез детей, чтобы поучить», — сказал артист. Он не стал уточнять, по какой именно причине он захотел покинуть Канаду.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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