Дмитрий Шепелев похвастался первым важным достижением сына в спорте

Влада Некрасова

Телеведущий давно принял решение растить наследника вдали от любопытных глаз публики. Правда, об успехах Платона он регулярно сообщает подписчикам. Дмитрий не скрывает, что гордиться сыном от Жанны Фриске.

38-летний Дмитрий Шепелев похвастался очередным успехом в спортивной жизни мальчика. Ранее телеведущий рассказывал, что Платон серьезно занимается теннисом. Теперь же семилетний наследник Шепелева и Фриске выиграл свой первый кубок на соревнованиях. «Нет слов. Я думаю, что через несколько лет это покажется мелочью, но я сейчас такой гордый, вы себе даже не представляете. И сердце сегодня чуть не выпрыгнуло, когда за него болел. Я очень горжусь», — поделился счастливый отец.

К слову, достижения в спорте Платон начал делать еще в прошлом году. Тогда мальчик занял призовое место и получил бронзовую медаль. Дмитрий показал поклонникам награду сына и признался, что эту победу ребенок заслужил самостоятельного, без участия звездного папы. Хотя Шепелев отмечал, что дедушка Платона призывал его к «организации» выигрыша, но он остался не приклонен.

Напомним, что, помимо тенниса, сын Фриске активно занимается музыкой, а также учит иностранные языки. Шепелев специально отдал ребенка в школу, где преподавание ведется на английском.

Дмитрий не раз отмечал, что ему очень комфортно в роли родителя. А скоро телеведущий во второй раз станет отцом. Возлюбленная Шепелева — Екатерина Тулупова — находится в положении. После этого пара планирует узаконить свой союз. Также Дмитрий занимается воспитанием дочери избранницы от предыдущих отношений.