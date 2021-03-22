Дмитрий Шепелев похвастался первым важным достижением сына в спорте
Телеведущий давно принял решение растить наследника вдали от любопытных глаз публики. Правда, об успехах Платона он регулярно сообщает подписчикам. Дмитрий не скрывает, что гордиться сыном от Жанны Фриске.
38-летний Дмитрий Шепелев похвастался очередным успехом в спортивной жизни мальчика. Ранее телеведущий рассказывал, что Платон серьезно занимается теннисом. Теперь же семилетний наследник Шепелева и Фриске выиграл свой первый кубок на соревнованиях. «Нет слов. Я думаю, что через несколько лет это покажется мелочью, но я сейчас такой гордый, вы себе даже не представляете. И сердце сегодня чуть не выпрыгнуло, когда за него болел. Я очень горжусь», — поделился счастливый отец.
К слову, достижения в спорте Платон начал делать еще в прошлом году. Тогда мальчик занял призовое место и получил бронзовую медаль. Дмитрий показал поклонникам награду сына и признался, что эту победу ребенок заслужил самостоятельного, без участия звездного папы. Хотя Шепелев отмечал, что дедушка Платона призывал его к «организации» выигрыша, но он остался не приклонен.
Напомним, что, помимо тенниса, сын Фриске активно занимается музыкой, а также учит иностранные языки. Шепелев специально отдал ребенка в школу, где преподавание ведется на английском.
Дмитрий не раз отмечал, что ему очень комфортно в роли родителя. А скоро телеведущий во второй раз станет отцом. Возлюбленная Шепелева — Екатерина Тулупова — находится в положении. После этого пара планирует узаконить свой союз. Также Дмитрий занимается воспитанием дочери избранницы от предыдущих отношений.