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Дочь Анны Самохиной: «Не ходила к врачам из-за страха услышать смертельный диагноз»

Дочь Анны Самохиной: «Не ходила к врачам из-за страха услышать смертельный диагноз»

Одна из самых красивых актрис российского кино ушла из жизни в 2010-м в возрасте 47 лет из-за рака желудка. После смерти Анны Самохиной ее дочь Александра стала испытывать панический страх перед медиками, боясь, что когда-нибудь они вынесут и ей смертельный вердикт.


Длительное время Александре Самохиной приходилось работать с психологом, чтобы преодолеть себя и жить спокойно, без постоянных страхов за жизнь. Благо, сейчас все у нее хорошо. 

«У мамы была привычка пить натощак крепкий кофе, я долгие годы делала то же самое. По линии отца и бабушка, и дедушка умерли от онкологических заболеваний, но им было уже за 70. Я вообще не проверялась — боялась услышать от врачей смертельный диагноз. Доходило даже до панических атак Если что-то заболит, то все — казалось, что умираю. Страх смерти отпустил меня всего несколько лет назад», — поделилась 37-летняя дочь актрисы на передаче «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Напомним, о страшном диагнозе — раке желудка последней стадии — Анна Владленовна узнала в 2009-ом: она собиралась лететь на отдых, но эти планы изменили сильные боли в животе.

Как предполагали врачи, страшную болезнь могли спровоцировать строгие диеты, которыми то и дело увлеклась артистка, стрессы, а также курение.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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