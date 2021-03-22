Дочь Ефремова рассказала о травмировавших ее в 15 лет отношениях с 27-летним

Вадим Карасев

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария, которая идентифицирует себя как небинарную персону по имени Аэм Тиллмари и просит обращаться к ней в мужском роде, в 15 лет пережила травмировавший ее опыт, заведя любовные отношения с 27-летним мужчиной. Об этом Тиллмари рассказал в эфире передачи «Звезды сошлись», опубликованном на YouTube-канале НТВ в понедельник, 22 марта.

«Это было довольно травматичное воспоминание как в довольно юном возрасте, так и потом», — заявил он.

Тиллмари рассказал, что с ним в сети познакомился 27-летний мужчина. Они завели отношения, которые продлились два года и «отложились на психике» ребенка. «Если вы не хотите, чтобы с вашими детьми такое случилось, то, пожалуйста, создавайте с ними доверительные отношения и адекватно относитесь к ним», — посоветовал Тиллмари.

Он не стал раскрывать подробности произошедшего, отметив только, что «когда тебе 15, и ты вступаешь в отношения со взрослым мужчиной, даже если тебе самостоятельно этого якобы хочется, потому что якобы нет какого-то внимания от родителей, то это не совсем здорово». «И такие отношения никогда не должны быть одобряемы обществом», — подчеркнул Тиллмари.

В декабре 2020-го Аэм Тиллмари рассказал о домашнем насилии и психологических травмах, пережитых в детстве.