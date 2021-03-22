Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Дочь Ефремова рассказала о травмировавших ее в 15 лет отношениях с 27-летним

Дочь Ефремова рассказала о травмировавших ее в 15 лет отношениях с 27-летним

Дочь Ефремова рассказала о травмировавших ее в 15 лет отношениях с 27-летним

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария, которая идентифицирует себя как небинарную персону по имени Аэм Тиллмари и просит обращаться к ней в мужском роде, в 15 лет пережила травмировавший ее опыт, заведя любовные отношения с 27-летним мужчиной. Об этом Тиллмари рассказал в эфире передачи «Звезды сошлись», опубликованном на YouTube-канале НТВ в понедельник, 22 марта.

«Это было довольно травматичное воспоминание как в довольно юном возрасте, так и потом», — заявил он.

Тиллмари рассказал, что с ним в сети познакомился 27-летний мужчина. Они завели отношения, которые продлились два года и «отложились на психике» ребенка. «Если вы не хотите, чтобы с вашими детьми такое случилось, то, пожалуйста, создавайте с ними доверительные отношения и адекватно относитесь к ним», — посоветовал Тиллмари.

Он не стал раскрывать подробности произошедшего, отметив только, что «когда тебе 15, и ты вступаешь в отношения со взрослым мужчиной, даже если тебе самостоятельно этого якобы хочется, потому что якобы нет какого-то внимания от родителей, то это не совсем здорово». «И такие отношения никогда не должны быть одобряемы обществом», — подчеркнул Тиллмари.

В декабре 2020-го Аэм Тиллмари рассказал о домашнем насилии и психологических травмах, пережитых в детстве.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

"Единая Россия" приостановила членство пензенского губернатора
"Единая Россия" приостановила членство пензенского губернатора
Дмитрий Певцов назвал фильм «Левиафан» гадостью
Дмитрий Певцов назвал фильм «Левиафан» гадостью
Дочь Ефремова рассказала о травмировавших ее в 15 лет отношениях с 27-летним
Дочь Ефремова рассказала о травмировавших ее в 15 лет отношениях с
Российскую «кубышку» захотели потратить на помощь другим странам
Российскую «кубышку» захотели потратить на помощь другим странам
Россия начала поставлять газ в Китай рекордно дешево
Россия начала поставлять газ в Китай рекордно дешево
Почти половина молочной продукции в магазинах оказалась просрочкой
Почти половина молочной продукции в магазинах оказалась просрочкой
Россия пригрозила ответом на действия против своих дипломатов в Болгарии
Россия пригрозила ответом на действия против своих дипломатов в
ЕС ввел санкции против двух чеченских силовиков
ЕС ввел санкции против двух чеченских силовиков
Россия пообещала принять меры в ответ на санкции ЕС из-за Навального
Россия пообещала принять меры в ответ на санкции ЕС из-за Навального
ЦАГИ: разработана концепция микрорельефа поверхности для крыла самолета
ЦАГИ: разработана концепция микрорельефа поверхности для крыла
Кардиолог Хорошев рассказал, как самостоятельно определить наличие тромба
Кардиолог Хорошев рассказал, как самостоятельно определить наличие
Госконтрактами на зарыбление южноуральских водоемов занимается фирма из пяти человек
Госконтрактами на зарыбление южноуральских водоемов занимается фирма

Топ на сегодня

Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
Норвегия приостановила выпуск Coca-Cola из-за теорий заговора о коронавирусе
Норвегия приостановила выпуск Coca-Cola из-за теорий заговора о
В ЕР обсуждают приостановку членства пензенского губернатора
В ЕР обсуждают приостановку членства пензенского губернатора
Источник: в Петербурге задержали подростков из-за символики ЛГБТ
Источник: в Петербурге задержали подростков из-за символики ЛГБТ

Еще по теме

Ребенок Михаила Ефремова рассказал о своей небинарности: "Я ни рыба ни мясо, я кролик"
Первый секс в 15, невменяемая мать с ножом – наследница Михаила Ефремова об ужасах пережитого
Дочь Михаила Ефремова пожелала сменить пол и жениться на подруге
Дочь Ефремова рассказала о состоянии артиста после ДТП