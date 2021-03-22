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Дочь тяжелобольного Юдашкина рассказала правду о состоянии отца

Дочь тяжелобольного Юдашкина рассказала правду о состоянии отца

Информация об онкологическом заболевании известного модельера Валентина Юдашкина появилась на просторах сети несколько лет назад. Сам Валентин Абрамович старается не распространяться на данную тему, однако, изредка позволяет себе появиться в интервью известных изданий, чтобы успокоить публику и рассказать некоторые детали о прохождении курса лечения.


Дочь Юдашкина Галина недавно также побеседовала с журналистами, чтобы опровергнуть все нелепые домыслы общественности об ухудшении состояния ее отца. К счастью, она заявила о том, что художник полон сил. Он вдохновлен идеями и проектами: «Папа чувствует себя отлично, он в рабочем настроении. На самом деле мы с самого начала знали, что все с ним будет хорошо. Можно назвать это чутьем или просто знаком, но я ни на секунду не теряла надежды, что он выберется».

К слову, единственная наследница модельера уже больше года осваивает необъятные просторы Поднебесной. Там она проживает вместе со своим супругом и двумя маленькими детьми. «В Китае мне нравится ощущение безопасности: никто тебя не трогает, отличный общественный транспорт, удобная инфраструктура», — отзывается о стране Галина.

[media=https://www.instagram.com/p/B83r_iBhbs-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
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По материалам: popcake.tv
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