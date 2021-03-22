Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Доктор Мясников дал заболевшим россиянам три простых совета

Доктор Мясников дал заболевшим россиянам три простых советаАлександр Мясников Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников дал заболевшим россиянам три простых совета. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

Для начала доктор рекомендует при болезни изменить свой рацион. По его словам, следует исключить из него мучное и сладкое, но при этом добавить как минимум полкило овощей и фруктов. Врач объяснил, что, когда человек заражен инфекционной болезнью, он сам невольно начинает питаться по-другому.

Мясников также призвал заболевших изменить свой образ жизни и больше внимания уделять физической активности. Движение — это жизнь, резюмировал врач. Он также добавил, что, если предыдущие советы не помогли, то следует обратиться за медицинской помощью.

Ранее Мясников рассказал, как цвет ногтей может сигнализировать о появлении опасных заболеваний. По его словам, ногтевые пластины — отличный индикатор состояния здоровья, так как изменение их цвета может говорить об инфицировании организма и опасном заболевании.

Главные новости

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Ушедшая в порно звезда Disney выйдет замуж
Ушедшая в порно звезда Disney выйдет замуж
Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович рассказал о планах Зеленского на Украину
Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович рассказал о планах Зеленского
Под Саратовом начали проверку после происшествия с пенсионеркой на носилках
Под Саратовом начали проверку после происшествия с пенсионеркой на
В Йошкар-Оле может появиться спортивная точка притяжения
В Йошкар-Оле может появиться спортивная точка притяжения
В Томске загорелся цех завода резиновой обуви
В Томске загорелся цех завода резиновой обуви
Сегодня наступил Год лошади по марийскому календарю
Сегодня наступил Год лошади по марийскому календарю
Фаворитка шоу «Холостяк» Мария Вебер высказалась о романе с Тимати
Фаворитка шоу «Холостяк» Мария Вебер высказалась о романе с Тимати
Александр Цекало – почему бросил дочь, Лолиту и променял сестру Веры Брежневой на секси-художницу
Александр Цекало – почему бросил дочь, Лолиту и променял сестру Веры
«Менял жен и любовниц»: звезда сказок Наталья Седых не пришла на похороны бывшего мужа
«Менял жен и любовниц»: звезда сказок Наталья Седых не пришла на
МЧС предупредило россиян о начале весеннего паводка
МЧС предупредило россиян о начале весеннего паводка
Россиянам пообещали хлеб из белка насекомых
Россиянам пообещали хлеб из белка насекомых
Вирусолог рассказал об особенности иммунитета к COVID-19 у пожилых
Вирусолог рассказал об особенности иммунитета к COVID-19 у пожилых

Топ на сегодня

Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Япония готовит атаку на авиабазу ВС РФ на острове Итуруп из острова Кюсю
Япония готовит атаку на авиабазу ВС РФ на острове Итуруп из острова
Норвегия приостановила выпуск Coca-Cola из-за теорий заговора о коронавирусе
Норвегия приостановила выпуск Coca-Cola из-за теорий заговора о
Депутат Госдумы Михаил Шеремет попросил у Германии поддержки после обидных слов Меркель
Депутат Госдумы Михаил Шеремет попросил у Германии поддержки после
Экс-министр финансов заявил о худшей за 40 лет экономической политике США
Экс-министр финансов заявил о худшей за 40 лет экономической политике

Еще по теме

Доктор Мясников раскрыл опасное свойство жаропонижающих
Мясников назвал сигнализирующий об опасных заболеваниях цвет ногтей
Доктор Мясников разрешил россиянам селедку по субботам
Доктор Мясников сообщил о нападениях на пациентов с коронавирусом в больницах