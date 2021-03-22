Доктор Мясников дал заболевшим россиянам три простых совета

Вадим Карасев

Александр Мясников Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников дал заболевшим россиянам три простых совета. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

Для начала доктор рекомендует при болезни изменить свой рацион. По его словам, следует исключить из него мучное и сладкое, но при этом добавить как минимум полкило овощей и фруктов. Врач объяснил, что, когда человек заражен инфекционной болезнью, он сам невольно начинает питаться по-другому.

Мясников также призвал заболевших изменить свой образ жизни и больше внимания уделять физической активности. Движение — это жизнь, резюмировал врач. Он также добавил, что, если предыдущие советы не помогли, то следует обратиться за медицинской помощью.

Ранее Мясников рассказал, как цвет ногтей может сигнализировать о появлении опасных заболеваний. По его словам, ногтевые пластины — отличный индикатор состояния здоровья, так как изменение их цвета может говорить об инфицировании организма и опасном заболевании.