Доктор Мясников: колбаса вызывает рак желудка

Лидия Мартынова

Известный телеведущий и врач Александр Мясников в эфире телеканала “Россия 1” поведал о смертельной опасности колбасы. Медик заверил, что любимый россиянами продукт ныне содержит столько вредных веществ, что и на упаковке давно пора писать не “Докторская” или “Любительская”, а “Канцероген”.

“Колбаса — это официальный канцероген”, – заявил Мясников, сославшись на ВОЗ, которая ещё в 2015 году внесла колбасные изделия в антирейтинг продуктов, провоцирующих развитие онкологии. Врач напомнил, что помимо “псевдо-мяса” колбаса богата трансжирами и содержит избыток соли. А это означает, что у любителей этого продукта есть все шансы заполучить рак желудка.

Ранее доктор сообщил, какие семь продуктов способствуют здоровью и долголетию. По его мнению, обязательно нужно включить в рацион. Это фрукты, морепродукты, овощи, красное вино, орехи, чеснок, рыба, чеснок и чёрный шоколад.

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