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Доктор Мясников раскрыл опасное свойство жаропонижающих

Доктор Мясников раскрыл опасное свойство жаропонижающихАлександр МясниковФото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл опасное свойство жаропонижающих. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

По его словам, прием жаропонижающих может привести к появлению шума в ушах. Доктор подчеркнул, что после ацетилсалициловой кислоты подобный шум может остаться навечно.

Врач посоветовал при появлении подобных симптомов незамедлительно обратиться к специалисту. Тем не менее он добавил, что в 99 процентах случаев у пациентов диагностируют высокочастотный шум в ушах, который не лечится. Согласно Мясникову, единственный вариант в такой ситуации — «смириться и с этим жить».

Ранее Мясников рассказал, как цвет ногтей может сигнализировать о появлении опасных заболеваний. По его словам, ногтевые пластины — отличный индикатор состояния здоровья, так как изменение их цвета может говорить об инфицировании организма и опасном заболевании.

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По материалам: lenta.ru
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