Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Дональд Трамп анонсировал собственную социальную сеть

Дональд Трамп анонсировал собственную социальную сеть

Экс-президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп через 2-3 месяца намерен вернуться в социальные медиа на собственной платформе.


Об этом проинформировал его советник Джейсон Миллер телеканал Fox News.

Как отмечает РИА Новости со слов консультанта 45-го главы США, Трамп планирует создать мощную соцсеть с десятками миллионов пользователей.

Ранее сообщалось, что в Twitch, Twitter, Facebook и Instagram были заблокированы аккаунты Дональда Трампа после сделанных им заявлений о беспорядках около Капитолия в Вашингтоне 6 января.

Администрации соцсетей сделали поводом для санкций обращения к захватившим здание американского парламента протестующим.

Трамп одновременно призвал людей вести себя мирно и назвал их патриотами, заявил о фальсификации результатов президентских выборов 2020 года в США представителями Демократической партии.

РИА “NEWSTES” писало,

Сообщение Дональд Трамп анонсировал собственную социальную сеть появились сначала на Информационное агентство "SM News".

В мире / Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

Почему EXO завидуют BTS?
Почему EXO завидуют BTS?
Повсюду скупают! Ви заразил поклонников любовью к Oreo Mcflurry
Повсюду скупают! Ви заразил поклонников любовью к Oreo Mcflurry
Ксения Собчак оскорбила провинцию
Ксения Собчак оскорбила провинцию
Стала известна реакция Брэда Питта на обвинения Анджелины Джоли в насилии
Стала известна реакция Брэда Питта на обвинения Анджелины Джоли в
Ушедшая в порно звезда Disney выйдет замуж
Ушедшая в порно звезда Disney выйдет замуж
Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович рассказал о планах Зеленского на Украину
Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович рассказал о планах Зеленского
Под Саратовом начали проверку после происшествия с пенсионеркой на носилках
Под Саратовом начали проверку после происшествия с пенсионеркой на
В Йошкар-Оле может появиться спортивная точка притяжения
В Йошкар-Оле может появиться спортивная точка притяжения
В Томске загорелся цех завода резиновой обуви
В Томске загорелся цех завода резиновой обуви
Сегодня наступил Год лошади по марийскому календарю
Сегодня наступил Год лошади по марийскому календарю
Фаворитка шоу «Холостяк» Мария Вебер высказалась о романе с Тимати
Фаворитка шоу «Холостяк» Мария Вебер высказалась о романе с Тимати
Александр Цекало – почему бросил дочь, Лолиту и променял сестру Веры Брежневой на секси-художницу
Александр Цекало – почему бросил дочь, Лолиту и променял сестру Веры

Топ на сегодня

Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Япония готовит атаку на авиабазу ВС РФ на острове Итуруп из острова Кюсю
Япония готовит атаку на авиабазу ВС РФ на острове Итуруп из острова
Норвегия приостановила выпуск Coca-Cola из-за теорий заговора о коронавирусе
Норвегия приостановила выпуск Coca-Cola из-за теорий заговора о
Экс-министр финансов заявил о худшей за 40 лет экономической политике США
Экс-министр финансов заявил о худшей за 40 лет экономической политике
Депутат Госдумы Михаил Шеремет попросил у Германии поддержки после обидных слов Меркель
Депутат Госдумы Михаил Шеремет попросил у Германии поддержки после

Еще по теме

Трамп создает собственную соцсеть
Трамп решил создать соцсеть со своими правилами и миллионами пользователей
Трамп обвинил Facebook и СМИ в заговоре
Трамп сказал о мошенничестве на выборах президента США