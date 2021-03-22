"Единая Россия" приостановила членство пензенского губернатора

Лидия Мартынова

Президиум пензенского регионального политсовета "Единой России" в понедельник приостановил членство в партии губернатора Ивана Белозерцева, арестованного по обвинению во взяточничестве, сообщила пресс-служба реготделения ЕР.

"В региональном исполнительном комитете партии прошло заседание президиума регионального политического совета. В связи с возбуждением уголовного дела в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на заседании в соответствии с партийным уставом принято решение о приостановлении его членства в партии до результатов рассмотрения уголовного дела", - говорится в сообщении.