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"Единая Россия" приостановила членство пензенского губернатора

"Единая Россия" приостановила членство пензенского губернатора
Президиум пензенского регионального политсовета "Единой России" в понедельник приостановил членство в партии губернатора Ивана Белозерцева, арестованного по обвинению во взяточничестве, сообщила пресс-служба реготделения ЕР.

"В региональном исполнительном комитете партии прошло заседание президиума регионального политического совета. В связи с возбуждением уголовного дела в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на заседании в соответствии с партийным уставом принято решение о приостановлении его членства в партии до результатов рассмотрения уголовного дела", - говорится в сообщении.

Политика

По материалам: ria.ru
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