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ЕС направит в Россию инспекцию для проверки «Спутника V»

ЕС направит в Россию инспекцию для проверки «Спутника V»Фото: Kalizhan Ospanov / XinHua / Globallookpress.com

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) в апреле направит в Россию инспекцию для проверки российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом заявил глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации агентства Марко Кавалери, его слова приводит РИА Новости.

Кавалери пояснил, что проверка затронет вопросы, связанные с клиническими испытаниями и производством российского препарата. «Затем мы попытаемся понять, к какому времени у нас будут все данные, необходимые для возможного одобрения этой вакцины в итоге», — добавил представитель регулятора ЕС.

4 марта Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) начало экспертизу российской вакцины «Спутник V». Европейский регулятор рассчитывает, что оценка пройдет в сжатые сроки. Венгрия и Словакия уже одобрили применение «Спутника V» в индивидуальном порядке, не дожидаясь регистрации препарата в ЕС.

Ранее РИА Новости сообщило со ссылкой на источник, что российский препарат может быть одобрен в ЕС уже во второй половине мая. Координатор по вопросам вакцинации в Швеции Ричард Бергстрём также рассказал, что российская вакцина может быть одобрена в ЕС не ранее мая.

В мире

По материалам: lenta.ru
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